Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП до 2,6%, для РФ - до 1,2%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост мировой экономики по итогам 2019 года на уровне 2,6%, говорится в июньском обзоре "Глобальные экономические перспективы" (Global Economic Prospects, GEP).

Таким образом, оценка была ухудшена с 2,9%, ожидавшихся в январе.

В 2020 году ВБ прогнозирует глобальный экономический подъем на 2,7% против ранее предполагавшихся 2,8%. Оценка на 2021 год оставлена на уровне 2,8%.

Темпы роста экономик стран с формирующимся рынком (emerging markets) и развивающихся стран (developing economies) в следующем году, как ожидается, стабилизируются, поскольку период финансовых трудностей в некоторых странах останется позади, однако экономическая динамика остается вялой, отмечается в сообщении.

Перспективы экономического роста в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах ограничиваются вялой инвестиционной активностью, и риск ухудшения показателей более весом. Как отмечает ВБ, к числу этих факторов риска относятся рост торговых барьеров, возобновление финансовых потрясений, а также более резкий, чем ожидалось, спад в экономике ряда крупных стран. Отрицательно влияют на прогнозы и структурные проблемы, которые ведут к ошибочным инвестиционным решениям или дестимулируют инвестиции.

"Повышение темпов экономического роста - важнейшее условие сокращения масштабов бедности и улучшения условий жизни, - отмечает президент группы ВБ Дэвид Малпасс, слова которого приводятся в сообщении. - В настоящее время экономическая динамика остается вялой, а повышенный уровень задолженности в развивающихся странах и слабый рост инвестиций в их экономику не позволяет государствам реализовать свой потенциал. Странам настоятельно необходимо осуществлять существенные структурные реформы, обеспечивающие улучшение делового климата и привлечение инвестиций. Им также необходимо включить в число своих первоочередных задач совершенствование управления задолженностью и повышение прозрачности, чтобы новые заимствования способствовали росту экономики и инвестиций".

Ожидается, что в группе стран с развитой экономикой, особенно в еврозоне, экономический рост в 2019 году замедлится вследствие сокращения экспорта и инвестиций. Темпы подъема экономики США в этом году, по прогнозам, несколько снизятся - до 2,5%, а в 2020 году замедлятся до 1,7%. В еврозоне повышение ВВП, как ожидается, будет колебаться в 2020-2021 гг. у отметки 1,4%: слабость торговли и внутреннего спроса отрицательно скажутся на экономической активности, несмотря на продолжение ее поддержки средствами денежно-кредитной политики.

В государствах с формирующимся рынком и развивающихся странах темпы экономического роста, по оценке ВБ, в 2019 году будут находиться на самом низком уровне за четыре года - 4%, а в 2020 году окрепнут до 4,6%. В настоящее время экономика ряда государств преодолевает последствия финансовых потрясений и политической неопределенности. Ожидается, что отрицательное воздействие этих факторов сойдет на нет, а увеличение мировой торговли (которое в 2019 году, как ожидается, будет самым слабым за десятилетие) в определенной мере восстановится.

В том числе в России ожидается повышение ВВП на 1,2% в 2019 году, и на 1,8% в последующие два года. Темпы роста экономики КНР, по оценке экспертов банка, продолжат замедляться: с 6,6% в прошлом году до 6,2% в этом году, 6,1% в следующем году и 6% в 2020 году.

Всемирный банк ухудшил прогнозы увеличения объемов мировой торговли на ближайшее время: в текущем году до 2,6% с 3,6%, в следующем году - до 3,1% с 3,5%, в 2020 году - до 3,2% с 3,4%.

Нефть, по оценкам аналитиков ВБ, в 2019 году может подешеветь на 3,4%, в 2020 году - на 1,5%.