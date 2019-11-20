Орешкин предложил создать в правительстве новый орган по структурным реформам

В результате реформ рост экономики России должен ускориться до не менее 3% в год

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Правительство согласовало план структурных реформ, подготовленных Минэкономразвития, проведение которых "критически необходимо" для ускорения роста ВВП с 2021 года до не менее 3%, пишет РБК. Курировать реформы может новый правительственный орган, который предложил создать министр экономики Максим Орешкин.

Это будет подкомиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ, которую создадут в структуре правительственной комиссии по экономическому развитию. Орешкин готов возглавить эту структуру.

Предполагается, что она займется рассмотрением материалов о структурных реформах с учетом разногласий в правительстве по этим вопросам, подготовкой предложений по дальнейшим необходимым мерам, подготовкой заключений о ситуации в экономике. Эти предложения министр изложил в письме руководителю правкомиссии по экономразвитию, первому вице-премьеру - министру финансов Антону Силуанову.

Основные направления реформ, которыми займется подкомиссия, чиновники объединили в шесть блоков, пишет РБК, ссылаясь на план Минэконоразвития. Это улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционного спроса; повышение эффективности рынка труда; развитие конкуренции; технологическое и инновационное развитие; финансирование, куда входит развитие долгосрочных пенсионных накоплений, развитие ипотечного рынка; увеличение рынка сбыта российских товаров и услуг.

Ключевой задачей комиссии по экономическому развитию должна стать "координация государственной политики по управлению совокупным спросом", пишет издание. Орешкин планирует провести первое заседание правкомиссии по экономическому развитию с новыми задачами в середине декабря, а затем собирать ее раз в месяц.