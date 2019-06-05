Поиск

Орешкин назвал техническим снижение прогноза ВБ по росту ВВП РФ в 2019 году

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Понижение Всемирным банком прогноза по росту ВВП РФ в 2019 году с 1,5% до 1,2% носит технический характер и во многом связано со снижением ожиданий роста мировой экономики до 2,6% с 2,9%, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Минэкономразвития по-прежнему ожидает, что рост российской экономики может превысить прогнозные 1,3%,

"Если посмотрите на наш прошлогодний прогноз, то мы говорили, что будет слабая динамика мировой экономики. Никто нам не верил. Прогнозы, которые были у МВФ и Всемирного банка осенью прошлого года, они все предполагали высокие темпы роста глобальной экономики. Сейчас эти показатели пересматриваются по глобальной экономике, и так технически устроены прогнозы всех крупных международных организаций, которые глубоко не погружаются в анализ экономической динамики, что в целом это приводит к пересмотру всех показателей (по разным странам - ИФ)", - прокомментировал министр пересмотр прогнозов Всемирного банка.

"Еще раз повторю - наше видение уже не меняется достаточно долгий период времени - наш прогноз 1,3%, и есть вероятность, что цифра по итогам года окажется выше", - добавил Орешкин.

"Поэтому, то, что произошло - прогноз Всемирного банка по глобальной экономике просто стал ближе к тому, что мы ожидали. Для нас здесь никакой новизны и новых вводных нет", - сказал министр.

Минэкономразвития Максим Орешкин.

Новости

Помощник Путина Белоусов узнал, кто передал СМИ план об изъятии сверхприбылей у бизнеса

Помощник Путина Белоусов узнал, кто передал СМИ план об изъятии сверхприбылей у бизнеса

В Москве выставили на продажу гостиницу "Пекин"

Нефть Brent подешевела до $61,74 за баррель

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП до 2,6%, для РФ - до 1,2%

Ведущие автопроизводители мира в 2018 году удвоили инвестиции в электромобили

В интернете начали сбор подписей под петицией в защиту блогера BadComedian

В Москве закрылся музей искусства бывшего совладельца Промсвязьбанка

В Москве закрылся музей искусства бывшего совладельца Промсвязьбанка
ПМЭФ-2019

ПМЭФ пройдет при аномальной для Петербурга 30-градусной жаре

Стартовали продажи возрожденного фотоаппарата "Зенит М"

Стартовали продажи возрожденного фотоаппарата "Зенит М"
ЧМ-2018

В РПЦ рост потребления алкоголя в 2018 году связали с ЧМ по футболу

В РПЦ рост потребления алкоголя в 2018 году связали с ЧМ по футболу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');