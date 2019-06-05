Volkswagen инвестирует 4 млрд евро в цифровизацию

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Volkswagen AG (VW) намерен до 2023 года инвестировать до 4 млрд евро в цифровизацию бизнеса, но также может сократить около 4 тыс. сотрудников непроизводственной сферы.

Как сообщается в пресс-релизе Volkswagen, эти инвестиции будут главным образом сосредоточены в административной сфере, но также затронут производство. Компания планирует создать по меньшей мере 2 тыс. рабочих мест, связанных с выпуском цифровых продуктов.

Совершенствование IT-систем позволит упростить задачи, которые раньше выполнялись вручную, говорится в сообщении. Вследствие этого до 4 тыс. сотрудников непроизводственных отделов Volkswagen AG Passenger Cars, Volkswagen Group Components и Volkswagen Sachsen GmbH не планируется замещать в ближайшие четыре года. Необходимым условием является то, что их функции будут упразднены в результате цифровизации, оптимизации процессов и упорядочения организационной структуры.

"Если нам придется сокращать рабочие места в результате цифровизации, мы это сделаем наиболее ответственным с социальной точки зрения образом", - заверил глава отдела текущих операций подразделения по производству автомобилей марки VW Ральф Брандштеттер, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Акции VW прибавляют 0,1% на торгах во Франкфурте в среду.