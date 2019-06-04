"Роснефть" вызвалась помочь "Газпрому" заполнить "Силу Сибири"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Роснефть" обладает значительными запасами газа и может помочь "Газпрому" в заполнении газопровода "Сила Сибири".

"Мы находимся в том законодательстве, которое определяет "Газпром" как единственного поставщика экспортного газа. Но мы считаем, что наша ресурсная база может помочь "Газпрому" наполнить газопровод. Готовы оказывать поддержку "Газпрому" по всем направлениям", - заявил журналистам главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

Отвечая на вопрос о газовом контракте с BP, он сказал: "Это в Европу. Ждём решения Минэнерго и правительства по этому вопросу. Мы сформулировали свои пожелания и думаем, что дополнительные доходы Минфину не помешают. Конкуренции здесь с "Газпромом" не возникает никакой, потому что это отдельный потребитель, который находится за рамками работы "Газпрома". Более того, ВР не может купить газ у "Газпрома", потому что "Газпром" уже исчерпал свою европейскую квоту. Он может купить или у норвежских производителей, или у независимых поставщиков в РФ"

Ранее сообщалось, что "Газпром" начнет заполнение газопровода "Сила Сибири" в августе. "Газпром" назначил начало добычи газа на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии на 15 июля.

В марте "Газпром" утвердил схему запуска "Силы Сибири". Из документа следовало, что заполнять газопровод газом компания планировала с 1 сентября.

Газопровод "Сила Сибири" - совместный проект "Газпрома" и китайской CNPC. Стороны определили условия партнерства в межправительственном соглашении от 13 октября 2014 года. По этой трубе газ из месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет поступать в регионы Дальнего Востока, в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Газпром" назначил начало добычи газа на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии на 15 июля.