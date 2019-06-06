Рубль немного укрепился к доллару и евро на фоне подрастающей нефти

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне подрастающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,27-65,38 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,32 руб./$1 (-7,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,32 руб./EUR1 (-6,0 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 6,9 копейки к уровню закрытия среды, до 68,92 рубля.

Доллар при этом оказался на 19,32 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 5,4 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакса", рубль немного растет к доллару и евро на старте торгов на фоне подрастающей нефти. Приверженцы стратегии carry trade при этом позитивно оценили заявлении главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о готовности регулятора к снижению ключевой ставки.

ЦБ РФ готов рассматривать снижение ключевой ставки в ближайшее время, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме. "Мы готовы рассматривать в ближайшее время снижение ставки", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что сейчас денежно-кредитная политика является умеренно жесткой. Ключевая ставка, составляющая сейчас 7,75%, выше нейтральной ставки, которую ЦБ по-прежнему оценивает на уровне 6-7%.

Рынки также ждут результатов заседания ЕЦБ. Ожидается, что ЕЦБ по итогам заседания 6 июня воздержится от изменения параметров денежно-кредитной политики, полагают эксперты. Согласно различным консенсус-прогнозам, базовая ставка по кредитам будет оставлена на нулевом уровне, ставка по депозитам - на уровне минус 0,4%, по маржинальным кредитам - 0,25%.

Ранее руководство ЕЦБ пообещало не менять ставки до конца текущего года, и эксперты полагают, что у Центробанка нет веских причин отказываться от своего обещания. Вместе с тем измениться может тональность итогового заявления после заседания, либо прогнозы относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики.

Цены на нефть немного повышаются утром в четверг после резкого обвала в среду, вызванного скачком запасов топлива в США. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 МСК подорожали на 0,26% - до $60,75 за баррель. На торгах в среду их цена упала на $1,34 (2,16%) и составляла на закрытие $60,63 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,31% - до $52,81 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $1,8 (3,37%), до $52,68 за баррель.

С последних максимумов, зафиксированных в апреле, цены на нефть упали более чем на 20%, что говорит о наступлении "медвежьего" тренда.

Как сообщалось, запасы нефти в США на прошлой неделе взлетели на 6,77 млн баррелей, хотя аналитики в среднем ожидали снижения на 2 млн баррелей. Резервы бензина повысились на 3,21 млн баррелей на минувшей неделе, дистиллятов - подскочили на 4,57 млн баррелей.

В целом запасы нефти и нефтепродуктов в Штатах взлетели за неделю на 22 млн баррелей, что является рекордным ростом показателя за всю историю его подсчета, то есть с 1990 года, пишет агентство Bloomberg.

Рост запасов во многом объясняется увеличением нефтедобычи, которая на прошлой неделе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки и составила рекордные в истории 12,4 млн б/с.