Рубль остался стабилен к бивалютной корзине на старте торгов в среду

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Доллар слегка снижается, евро повышается на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в среду утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов, способных указать направление движения основных валютных пар.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,14-65,23 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,14 руб./$1 (-2,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 73,34 руб./EUR1 (+4,0 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала всего на 0,56 копейки к уровню закрытия вторника, до 68,83 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,89 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 8,39 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительную разнонаправленную динамику в основных парах на старте торгов после укрепления по итогам предыдущих торгов. Участники рынка ожидают уточняющей информации о позиции ФРС США относительно смягчения денежно-кредитной политики после вчерашних заявлений председателя американского центробанка Джерома Пауэлла. Он заявил о готовности ФРС поддержать экономический подъем в США.

"Мы внимательно следим за последствиями торговых споров для перспектив американской экономики и, как всегда, готовы принимать надлежащие меры для стимулирования экономического роста при сохранении сильного рынка труда и инфляции около нашего 2%-ного целевого показателя", - сказал Пауэлл во вторник на открытии двухдневной конференции, организованной Федеральным резервным банком (ФРБ) Чикаго.

Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки, если этого потребует ситуация в экономике, пишет Bloomberg.

Цены на нефть возобновили снижение на торгах в среду после подъема по итогам предыдущей сессии, прервавшего четырехдневное падение рынка. Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК составила $61,49 за баррель, что на 0,77% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Фьючерс на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 1,08% - до $52,9 за баррель.

Brent потеряла в стоимости более 11% в мае, WTI - более 16% на опасениях снижения спроса на нефть в связи с ослаблением глобального экономического подъема на фоне эскалации торговых конфликтов. Однако во вторник котировки "черного золота" поддержали слова Пауэлла.

Нефть в среду перешла к снижению на фоне данных Американского института нефти (API), указавших на рост нефти запасов в США. По информации API, запасы в Штатах на прошлой неделе выросли на 3,55 млн баррелей.

Официальные данные о запасах будут обнародованы в среду министерством энергетики США. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2 млн баррелей.