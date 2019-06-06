"Газпром" вновь уступил "Сбербанку" лидерство по капитализации

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Акции "Газпрома" утром в четверг просели в цене на 0,2%, но этого хватило, чтобы уступить лидерство по капитализации растущим бумагам "Сбербанка России" (+1,3% и +1,3% "префы").

К 10:17 по Москве капитализация Сбербанка выросла до 5,4387 трлн рублей, стоимость "Газпрома" опустилась до 5,4335 трлн рублей; концерн занимал первую строчку по капитализации всего три дня, с 3 июня, когда бумаги взлетели на 9,5% на слухах о возможной отставке главы "Газпрома" Алексея Миллера (слухи не подтвердились), которые вызвали массовое принудительное закрытие игроками "коротких" позиций (short squeeze).

На третьем месте по рыночной капитализации остается "Роснефть" (4,5281 трлн рублей), далее идут "НОВАТЭК" (3,9314 трлн рублей) и "ЛУКОЙЛ" (3,8295 трлн рублей).