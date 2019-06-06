Китайская компания войдет в Чонский проект "Газпром нефти"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" завершает переговоры с китайской компанией о вхождении в Чонский проект, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на открытии II Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

Он не уточнил название китайской компании.

В свою очередь глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ сообщил, что "Газпром нефть" ведет переговоры с китайской ZPEC. Он не уточнил, о какой доле идет речь и будет ли соглашение с ZPEC подписано на форуме.

Ранее вхождением в Чонский проект интересовалась японская JOGMEC, но договоренности с "Газпром нефтью" достигнуты не были.

Несколько лет назад "Газпром нефть" заявляла, что рассчитывает привлечь иностранных инвесторов в Чонский проект, но затем компания прекратила активные поиски партнера, сосредоточившись на самостоятельной работе по освоению актива. Однако менеджмент "Газпром нефти" подчеркивал, что компания не отказывается от идеи привлечения инвестора в Чону.

"Газпром нефть" рассчитывает в 2030 году на Чонской группе месторождений выйти на пик добычи в 5,35 млн тонн нефти. Предполагается, что добыча нефти на проекте начнется в 2024 году и составит 0,03 млн тонн, в 2025 году - 1,37 млн тонн, в 2026 году - 2,52 млн тонн, в 2027 году - 3,31 млн тонн, в 2028 году - 4,3 млн тонн, в 2029 году - 5,17 млн тонн.