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Правительство одобрило строительство СПГ-терминала "НОВАТЭКа" на Камчатке

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о внесении изменений в схему территориального планирования РФ, связанных со строительством СПГ-терминала на Камчатке.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

Согласно документу, в схему включено строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в бухте Бечевинская (Елизовский район, Камчатский край) мощностью 21,7 млн тонн в год.

Как сообщалось, "НОВАТЭК" планирует построить на Камчатке терминал по перегрузке СПГ для оптимизации транспортных расходов при доставке СПГ с проектов компании в российской части Арктики (на полуостровах Ямал и Гыдан) на основной рынок его потребления - в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). До Камчатки СПГ предполагается доставлять по Севморпути судами ледового класса, а затем перегружать на суда конвенционального класса, которые существенно дешевле, чем корабли для работы на Севморпути.

Мощность терминала - 21,7 млн тонн в год. Общий объем финансирования - 100,2 млрд рублей, в том числе 30,5 млрд - объекты госсобственности.

В составе морского перегрузочного комплекса предусматривается строительство двух плавучих хранилищ СПГ, подходного канала в Бечевинской бухте, причала портового флота, создание систем для обеспечения безопасного движения судов.

Камчатский край СПГ НОВАТЭК

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