На ПМЭФ подписан договор о создании системы автоматов для приема тары

Пилотный проект будет реализован в Москве и Казани

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) и "РТ-Инвест" (входит в госкорпорацию "Ростех") создадут залоговую систему по приему тары для вторичной переработки - стороны договорились о реализации инвестпроекта по внедрению системы сбора вторичного сырья в торговых сетях и общественных местах.

Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

Механизм системы предусматривает включение залоговой стоимости в товар без увеличения цены самого товара. Такая тара будет отмечена специальной "зеленой" маркой, подтверждающим экологичность упаковки, говорится в сообщении сторон.

Для сбора тары будут установлены специальные автоматы. Планируется, что в каждой точке будет по два фандомата - один для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок, второй - для стекла. Закупка и производство фандоматов запланированы на 2019 год.

Вне зависимости от того, где был приобретен напиток, тару можно будет сдать в любом фандомате и получить дополнительный доход, отмечается в сообщении.

"Раздельный сбор на самом раннем этапе даст возможность вовлечь (в систему переработки - ИФ) до 100% упаковки. К примеру, ежегодно в Московском регионе образуется более 1,2 тыс. тонн неутилизированных стеклянных бутылок, и свыше 500 тыс. тонн отходов - это пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Благодаря запуску залоговой системы больше миллиона тонн отходов в столице и области будут переработаны", - сказал гендиректор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов, чьи слова приводятся в сообщении.

"По итогам пилотного проекта удастся сформировать полноценную модель сбора тары для вторичной переработки в России. Вопрос увеличения объемов раздельного сбора должен решаться комплексно, и внедрение залоговой системы будет одним из эффективных элементов этой цепочки. Наша задача - максимально обеспечить возможные способы переработки отходов во вторичные ресурсы и тем самым сократить объемы захоронения на свалках" - отметил глава РЭО Денис Буцаев.

Пилотный проект будет реализован в Москве и Казани, затем системы будет внедряться в городах с населением более 1 млн человек.

Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" была создана в 2019 году для формирования комплексной системы обращения с отходами и реализации норм законодательства в области обращения с ТКО в России.

АО "РТ-Инвест" было создано в 2012 году при участии госкорпорации "Ростех" для осуществления прямых инвестиций в секторах индустриальных технологий, включая обращение с отходами, информационные системы, транспортную телематику и производство строительных материалов. В рамках проекта "Энергия из отходов" компания построит четыре завода по термической переработке отходов в энергию на территории Московской области и один завод в Татарстане. Заводы в Подмосковье будут перерабатывать 2,8 млн тонн отходов в год с получением 280 МВт электрической мощности, завод в Казани - 550 тыс. тонн отходов с получением 55 МВт электрической мощности.