"ЛУКОЙЛ" ответил на критику Силуанова из-за проекта в Конго

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В "ЛУКОЙЛе" пояснили, что формируют средства на проект в Конго за пределами РФ, ответив таким образом на критику со стороны первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова, заявившего, что нефтяная компания получает льготы в РФ, а инвестирует в проект в Африке.

"Антон Германович (Силуанов - ИФ) не знал всех деталей, потому что это решение принималось во время визита президента Конго и на встрече с президентом Путиным", - сказал "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов, комментируя высказывания Силуанова, которого удивила новость об инвестициях НК на африканском шельфе.

"Поэтому это средства не российского бюджета и не российские источники, а средства, которые компания формирует за пределами России", - уточнил глава "ЛУКОЙЛа".

Ранее Силуанов удивился, что "ЛУКОЙЛ", получающий налоговые льготы в РФ, инвестировал в шельф на Конго, и призвал компании, имеющие преференции, инвестировать внутри страны. "Мы оказываем помощь (в ответ на - ИФ) "дайте нам льготы по месторождениям, дайте нам льготы по НДПИ". Сейчас вот я читаю, наша уважаемая компания "ЛУКОЙЛ" вложила $800 млн в шельф на Конго, а мы им льготы предоставляем. Вопрос, так наши льготы куда идут? В нашу экономику или в иностранные экономики?" - сказал он, выступая на сессии ПМЭФ.

"Я здесь не говорю о социальной ответственности бизнеса, на нее, к сожалению, никто не обращает внимание. Но хотя бы инвестиции можно сделать в Россию. Тем более что проектов у нас предостаточно", - отметил министр. "Если мы предоставляем льготы, то, пожалуйста, инвестируйте здесь, чего вам не хватает. Я с таким криком души", - заключил он.

"ЛУКОЙЛ" в четверг объявил о приобретении 25%-ной доли участия в проекте Marine XII в Республике Конго за $800 млн. Лицензионный участок расположен на континентальном шельфе Конго в 20 км от берега, он разрабатывается на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта является компания ENI с долей 65%.