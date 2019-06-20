"ЛУКОЙЛ" будет развивать СПГ-проекты только за пределами России

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" планирует заняться развитием проектов по сжижению газа за рубежом, в частности, в Камеруне и Конго. Об этом сообщил президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов на годовом собрании акционеров.

Глава компании подчеркнул, что заниматься СПГ-проектами в России компания не собирается. "Планируем (СПГ-проекты - ИФ), но только за пределами России. Законодательство России разрешает работать на шельфе только государственным компаниям. Мы надеемся, что в среднесрочной перспективе эти ограничения будут сняты, потому что компания имеет компетенции и работает в Баренцевом море", - пояснил он.

"То же самое касается проектов СПГ. Законодательством разрешены только те проекты, которые начали реализовываться до 2013 года. То есть это "НОВАТЭК". Поэтому мы смотрим проекты в Конго и, скорее всего, в Камеруне. И в других частях мира, где мы имеем открытия газовых активов", - добавил Алекперов.

Ранее глава компании отмечал, что "ЛУКОЙЛ" рассматривает возможность создания мощностей по сжижению газа в рамках проекта "Марин-12" в Конго.

На текущий момент "ЛУКОЙЛ" не занимается СПГ-проектами.