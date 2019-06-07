РФПИ и инвесторы вложат 1 млрд рублей в четвертый участок ЦКАД

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Консорциум инвесторов с участием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и ближневосточных фондов согласовал и финализировал условия участия в проекте строительства пускового комплекса №4 Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-4).

Как говорится в сообщении РФПИ, в рамках утверждённых условий консорциум предоставит мезонинное (из источников капитала, промежуточного между долговым и акционерным) и акционерное финансирование общим размером не менее 1 млрд руб. В результате транзакции общая доля консорциума в концессионере строительства ЦКАД-4 составит 40%.

"Финансовое закрытие по сделке привязано к принятию правительством РФ ненормативно-правового акта, устанавливающего срок реализации проекта ЦКАД-4 периодом до 2021 года", - указывает РФПИ. При этом изначально предполагалось, что ЦКАД-4 будет построен к декабрю 2019 года, позднее было предложено сдвинуть срок на декабрь 2020 года.

В РФПИ отмечают, что партнером фонда по сделке выступает Евразийский банк развития, "с которым фонд имеет опыт успешного сотрудничества в рамках проекта ЦКАД-3".

"Стороны ожидают, что в третьем квартале 2019 года после завершения внутренних процедур к проекту также присоединится ведущая итальянская государственная компания по управлению автомобильными дорогами ANAS", - говорится в сообщении.

"РФПИ привлекает в проект ЦКАД-4 инвесторов из разных регионов мира, что придает ему международный характер. Строительство четвертого участка вносит важный вклад в реализацию Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, способствуя росту товарооборота и создавая дополнительные логистические возможности для российских компаний", - приводятся в сообщении слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.

Четвёртый пусковой комплекс ЦКАД оказался одним из самых сложных с точки зрения подбора участников проекта - их состав неоднократно менялся с 2014 г.

Где пройдет четвертый участок ЦКАД

ЦКАД-4 пройдет по юго-востоку Московской области, от пересечения с автомобильной дорогой М-7 "Волга" (нулевой километр автодороги А-113 ЦКАД) до пересечения с автомагистралью М-4 "Дон". Данный отрезок ЦКАД будет проходить через Ногинский, Павлово-Посадский, Воскресенский и Раменский районы, Электросталь и Домодедово.

Прогнозируемая интенсивность движения на 2030 г. составляет 40,3 тыс. автомобилей в сутки. На перспективное развитие проектом в рамках II очереди строительства предусматривается доведение количества основных полос движения до 6 с шириной проезжей части 2х11,25 м. Данный участок будет соответствовать категории IA (автомагистраль с расчетной скоростью движения 140 км/ч). Первая очередь строительства предполагает обустройство четырех полос для движения (по две в каждом направлении).

При строительстве участка будет возведено 17 мостов и экодуков (мост или тоннель для перехода животными через дороги), 40 путепроводов и 9 эстакад. Проектом предусматривается устройство шести транспортных развязок в разных уровнях на пересечении с автодорогами М-7 "Волга", ММК, Егорьевским шоссе, с дорогой "ММК - Чечевилово - МБК", трассой М-5 "Урал", "Востряково - Образцово" (подъезд к аэропорту "Домодедово"), трассой М-4 "Дон".