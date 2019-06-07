Gunvor получил первый в истории компании убыток по итогам 2018 года

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Швейцарский нефтетрейдер Gunvor Group Ltd получил первый в своей истории убыток по итогам 2018 года на фоне проблем в России и Китае, говорится в пресс-релизе компании.

Годовой убыток составил $330 млн по сравнению с прибылью в $162 млн в 2017 году. Выручка компании увеличилась на 39%, до $87 млрд.

Тем временем финансовый директор Gunvor Муриэль Шваб, вступившая в должность в мае, заявила, что первый квартал 2019 года был в числе лучших за 19-летнюю историю компании, без указания конкретных цифр.

В мае стало известно, что Gunvor ликвидирует своё российское совместное предприятие со шведской Lundin Ltd. Ранее предприятие сдало свою лицензию на освоение Лаганского блока на шельфе Каспия и зафиксировало масштабные списания.

Кроме того, в прошлом году компания была оштрафована на $54 млн в Китае за уклонение от уплаты пошлин.

Чтобы компенсировать потери, Gunvor объявил о планах по продаже активов. В пятницу Шваб заявила, что компания находится на продвинутой стадии переговоров о продаже своей 26%-ной доли в АО "Усть-Луга Ойл" (оператор нефтепродуктового терминала в порту Усть-Луга).

В начале года сообщалось, что соучредитель и гендиректор Gunvor, миллиардер Турбьёрн Тёрнквист, увеличил долю участия в компании до почти 76% против 61% на конец 2016 года. По словам Шваб, Тёрнквист планирует со временем сократить свою долю в компании. Возможным покупателем его акций может стать алжирская государственная энергетическая компания Sonatrach, пишет агентство Bloomberg.