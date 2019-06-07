Миллер оценил сроки строительства датского участка "Северного потока 2" в пять недель

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Строительство участка "Северный поток 2" в Дании займет максимум пять недель, сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Комментируя ситуацию с получением разрешения на строительство в датских водах, он сказал: "Вы знаете, выборы же прошли. Там формируется новое правительство. Участок, который в Дании есть, даже независимо от маршрута, он очень короткий - плюс-минус 130 километров".

"Реально самой работы в датском секторе - это максимум пять недель работы. (При скорости укладки - ИФ) 5,4 километра в сутки. Но надо понимать, что есть ещё пусконаладочные работы" - заявил Миллер.

Отвечая на вопрос, при каком сроке получения разрешения Дании на стройку ещё остаётся возможность ввести газопровод в 2019 году, глава "Газпрома" сказал: "Я на самом деле знаю этот срок. Я вам его говорить не буду. Я могу сказать, что он ещё не наступил. Пока ещё он и не завтра наступает. Но то, что касается действительно вопросов, которые открыты, - вот этот только вопрос".

"Капитальные затраты, которые необходимы, чтобы газопровод построить, без стоимости финансирования, на 80% (с учётом транша финансирования за второй квартал 2019 года - ИФ). Все наши партнёры, которые были на форуме, все подтверждают своё участие. С точки зрения протяженности - 57,2% и каждый день все больше, это уже считайте две трети", - информировал он.