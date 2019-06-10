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Китай в мае увеличил валютные резервы до максимума за 9 месяцев

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, увеличились в мае до максимального уровня с августа прошлого года. По состоянию на конец прошлого месяца они составляли $3 трлн 101 млрд по сравнению с $3 трлн 94,95 млрд в апреле, увеличившись на $6,05 млрд. Об этом свидетельствуют данные Народного банка Китая.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения показателя до $3,09 трлн.

Китай увеличил покупки золота в мае по итогам шестого месяца подряд, благодаря чему его запасы драгметалла увеличились до 1916 тонн. Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в мае купил 15,6 тонны золота.

НБК аккумулировал 74 тонны драгметалла с конца ноября, когда он начал наращивать покупки золота, свидетельствуют данные Refinitiv.

Запасы золота в стоимостном выражении на конец мая увеличились до $79,8 млрд.

Китай

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