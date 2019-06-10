Индекс МосБиржи обновил свой максимум

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник обновил исторический максимум по индексу МосБиржи за счет роста большинства blue chips на фоне оптимизма внешних фондовых площадок благодаря позитивным событиям в торговой сфере; лидерами роста вступают бумаги "РусГидро" и "Мосбиржи".

К 16:35 индекс МосБиржи составил 2739,69 пункта (+0,4%, максимум сессии и новый пик - 2746,36 пункта), индекс РТС - 1333,91 пункта (+0,6%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,2%.

Доллар просел до 64,7 рубля (-0,11 рубля).

Подорожали рублевые акции "РусГидро" (+3,2%), "Мосбиржи" (+1,5%), ВТБ (+1,3%), "ФСК ЕЭС" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), "Башнефти" (+0,6%), "РусАла" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "Мобильных телесистем" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,4% "префы").

Просели акции "Мечела" (-2,2% и -0,7% "префы"), "Россетей" (-0,7% и -1% "префы"), "Магнита" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,4%) и подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,4%, до 45,43 рубля, выплаты за четвертый квартал - 1,4 рубля на акцию).

Индексы в США в пятницу выросли на фоне слабых статданных по рынку труда, которые, по мнению экспертов, увеличивают вероятность смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

По данным Минтруда США, число рабочих мест в экономике страны в мае увеличилось на 75 тыс. при прогнозах роста на 180 тыс. Уровень безработицы в Штатах в прошлом месяце остался на отметке 3,6%, что является минимумом с 1969 года.

После закрытия рынка в пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что отказывается от идеи введения пошлин в отношении Мексики, так как достиг с этой страной соглашения о борьбе против нелегальной иммиграции. Трамп пояснил, что в обмен на это в Мехико "согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну мигрантов, следующих через Мексику к нашим южным границам".

На этих новостях в понедельник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 поднялся на 1,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,9%), "плюсуют" Европа (CAC 40, FTSE прибавляют 0,2-0,5%, биржи Германии не работают в связи с праздниками) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 растет на 0,7%).

Инвесторов также ободрило заявление глав финансовых ведомств стран G20 по итогам состоявшейся в минувшие выходные встречи, в котором выражена готовность принять меры для противостояния возникающим рискам.

В центре внимания рынка остается торговый спор США и Китая. Министр финансов США Стивен Мнучин, пообщавшийся в рамках встречи министров финансов и глав центробанков G20 с главой китайского ЦБ И Ганом, заявил, что беседа, в ходе которой они "прямо обсудили торговые вопросы", была конструктивной.

Министры финансов стран G20 выразили озабоченность ростом напряженности в сфере торговли и геополитики и влиянием, которое это может оказать на глобальную экономику, говорится в итоговом коммюнике встречи.

Нефть в понедельник корректируется после роста, подогретого новостями об ослаблении буровой активности в США, а также сигналами о том, что страны ОПЕК+ готовы продлить соглашение об ограничении добычи на второе полугодие текущего года; цена Brent опустилась на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 16:35 по московскому времени составила $63,07 за баррель (-0,4% и +2,6% в пятницу), июльская цена WTI - $54,06 за баррель (+0,1% и +2,7% в пятницу).

Согласно данным Baker Hughes, обнародованным в минувшую пятницу, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе снизилось на 11 единиц - до 789 установок. Падение отмечено по итогам четвертой из последних пяти недель, с начала года число действующих установок уменьшилось на 96 единиц.

Тем временем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что кооперация России и Саудовской Аравии в рамках сделки ОПЕК+ будет продолжаться. Министр выразил уверенность в том, что страны ОПЕК+ продлят соглашение об ограничении добычи до конца 2019 года, поскольку цена нефти ниже $60 за баррель не дает инвесторам уверенности в инвестициях.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак, в свою очередь, отметил, что Россия и Саудовская Аравия одинаково понимают ситуацию на нефтяном рынке и договорились принимать совместные решения.

Как отмечают аналитики Альфа-банка, толчок к росту рынка акций дала выросшая нефть на фоне договоренности между министрами энергетики России и Саудовской Аравии поддерживать рынок нефти в сбалансированном состоянии. Кроме того, поддержку оказала позитивная динамика внешних рынков акций после того, как Вашингтон воздержался от введения пошлин на товары из Мексики. Опубликованные в пятницу слабые данные по занятости в США усилили интригу вокруг понижения ставок ФРС в июле. Тем не менее, торговые проблемы США с Китаем сохраняются, о чем свидетельствуют вышедшие в понедельник слабые данные по импорту КНР.

Аналитики Sberbank CIB также отмечают, что слабый отчет Минтруда США был воспринят как сигнал того, что Федрезерв (а значит, и прочие центробанки) продолжит смягчать свою позицию в этом году. В понедельник на рынках сохранится оптимистичный настрой благодаря достигнутой в срочном порядке договоренности между США и Мексикой, позволяющей избежать введения новых пошлин (Трамп отложил введение пошлин на мексиканский импорт, так как стороны пришли к соглашению по вопросам охраны границы). Данная тема может стать актуальной еще не раз, так как условия данной договоренности либо связаны с положениями иных документов, подписанных ранее, либо толкуются сторонами по-разному.

В среду в Сенате США состоятся слушания, посвященные России, при этом российский рынок в этот день будет закрыт в связи с праздником. В четверг и пятницу ожидаются ежемесячные отчеты по нефтяному рынку. Для российского рынка главным макроэкономическим событием недели будет решение ЦБ РФ в пятницу, от которого можно ожидать снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов, отмечают эксперты Sberbank CIB.

По словам старшего аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, оптимизм инвесторов поддержало заключение соглашения между США и Мексикой по поводу иммигрантов, благодаря чему удалось избежать введения импортных пошлин на мексиканские товары. Это немного ослабило опасения участников торгов по поводу замедления мировой экономики. Заявления китайских властей о наличии большого инструментария для поддержки внутренней экономики и ожидания стран G20 о сохранении и даже, возможно, ускорении темпов роста мирового ВВП в 2019 году добавили еще немного энтузиазма инвесторам. На российском рынке в лидерах роста выступают бумаги нефтегазового и электроэнергетического секторов, отмечает эксперт.

По оценке эксперта компании Forex Club Дмитрия Лемаева, мировые фондовые рынки растут на надеждах снижения ставки ФРС США и вероятных новых мерах поддержки китайской экономики властями страны.

Штаты достигли торговой договоренности с Мексикой о том, что американская сторона отложит введение импортных пошлин на мексиканские товары, а в ответ Мексика согласилась принять меры по борьбе с нелегальными мигрантами на границе с США. Слабые статданные по китайскому импорту инвесторы склонны расценивать как фактор в пользу того, что власти страны предпримут новые меры по поддержке экономики. В Европе некоторое негативное влияние на рынок оказала статистика из Великобритании (объем промпроизводства в апреле упал на 2,7% при прогнозах снижения на 0,7%).

По мнению эксперта "Международного финансового центра" Дмитрия Иногородского, позитивными новостями для рынков стали данные о ВВП Японии и улучшении торгового баланса Китая. На прошедшем ПМЭФ-2019 было заключено 650 контрактов на сумму 3,1 трлн рублей, что стало абсолютным рекордом. На фоне этих новостей индекс МосБиржи обновил исторический максимум, превысив всего не насколько пунктов предыдущий пик. Слабая статистика по рынку труда США подогревает надежды на скорое снижение ставки ФРС США, однако эти ожидания существенно завышены. Инвесторы с некоторой опаской ждут новых твитов Трампа, отмечает эксперт.

Аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский отмечает, что аппетит к риску на глобальных рынках продолжает восстанавливаться, но основные риски никуда не ушли.

Позитивной новостью конца прошлой недели стало нахождение компромисса между США и Мексикой в вопросе торговых пошлин - мексиканская сторона берет на себя обязательство усилить контроль над границей, а Штаты не вводят дополнительные пошлины на мексиканский импорт. При этом практически сразу же проявилась некоторая несогласованность сторон - президент США Трамп в Twitter написал также о том, что Мексика будет покупать у северного соседа большие объемы сельскохозяйственной продукции, чего не было сказано в совместном заявлении сторон, и три мексиканских чиновника заявили, что данная тема не обсуждалась в ходе переговоров.

В ключевой теме для рынков - вопросе торговых противоречий США и Китая - какой-либо принципиально новой информации участники рынка не получили. Министр финансов США Мнучин заявил, что "не видит возможности возобновить торговые переговоры до встречи лидеров двух стран на саммите G20". На выходных китайское издание "Синьхуа" сообщило о намерении властей создать "национальную систему контроля над технологической безопасностью", что, по всей видимости, может усилить контроль над экспортом некоторых технологий в США. Тема торгового конфликта между двумя ведущими экономиками мира остается открытой, и, вероятно, как минимум до саммита G20 в конце июня неопределенность сохранится.

На российском рынке акций постепенно в активную фазу входит дивидендный сезон - в понедельник состоялись дивидендные отсечки в акциях "Акрона" и "Магнитогорского металлургического комбината", также на этой неделе состоятся отсечки в акциях Сбербанка, "Роснефти", "Магнита", что суммарно снизит индекс МосБиржи примерно на 35 пунктов. На данный момент диапазон 2700-2750 пунктов по индексу МосБиржи сохраняет актуальность, и в приближении к дивидендным отсечкам индекс МосБиржи может вернуться к верхней границе данного диапазона, считает Поддубский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в понедельник выступили акции ПАО "Томская распределительная компания" (+10,7% и +3,8% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+7,5%), "МРСК Юга" (+4,2%), ПАО "Европейская электротехника" (+3,6%), "ОГК-2" (+3%), ПАО "Центральный телеграф" (+2,8%).

Подешевели "префы" "Нижнекамскнефтехима" (-3,4%), акции "МРСК Северного Кавказа" (-2,8%), "Акрона" (-2,7%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (-2,2%), Polymetal (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 31,944 млрд рублей (из них 10,173 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).