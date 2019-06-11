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"Газпром" обогнал Сбербанк и вновь стал лидером по капитализации

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" вновь стал лидером по капитализации на российском фондовом рынке, обогнав упавший на дивидендной отсечке Сбербанк России .

По данным на начало торгов на "Московской бирже" во вторник, капитализация "Газпрома" составила 5,519 трлн рублей, в то время как капитализация Сбербанка России (с учетом привилегированных акций) опустилась до 5,3 трлн рублей. Изменение позиций произошло на фоне заметного падения обыкновенных (почти на 5,5%) и привилегированных (более чем на 6%) акций Сбербанка РФ после состоявшейся накануне дивидендной отсеки с учетом расчетов "Т+2". Дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка утверждены в размере 16 рублей.

При этом бумаги "Газпрома" в начале торгов 11 июня демонстрировали рост в пределах 0,3%, что в итоге позволило газовой компании заметно опередить Сбербанк по уровню рыночной капитализации.

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