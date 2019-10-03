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"Сургутнефтегаз" обогнал "Татнефть" и занял 8-е место в России по капитализации

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Капитализация "Сургутнефтегаза" вечером 3 октября достигла 1 трлн 560,6 млрд рублей, компания вышла по этому показателю на 8-е место в России, которое прежде занимала "Татнефть".

К 17:29 по Москве обыкновенные акции "Сургута" на "Московской бирже" дорожали на 1,9% (до 35,72 рубля), "префы" - на 0,4% (до 36,89 рубля).

Капитализация "Татнефти" снизилась до 1 трлн 560,29 млрд рублей: обыкновенные бумаги подешевели на 2,4%, привилегированные акции - на 0,9%.

Топ-5 по капитализации в России остается неизменным. Это "Газпром" (5262,62 млрд рублей), Сбербанк (5041,49 млрд рублей), "Роснефть" (4370,69 млрд рублей), "НОВАТЭК" (3929,59 млрд рублей) и "ЛУКОЙЛ" (3845,27 млрд рублей).

Сургутнефтегаз Газпром Татнефть Сбербанк Московская биржа Роснефть НОВАТЭК ЛУКОЙЛ

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