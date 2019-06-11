Индексы МосБиржи и РТС снизились из-за отсечки дивидендов Сбербанка

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен большинства blue chips после ралли накануне, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 0,8-1% из-за отсечки дивидендов в акциях Сбербанка с учетом расчетов "Т+2", хотя внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы, отыгрывая решение президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2721,19 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1322,99 пункта (-1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.

Доллар упал до 64,55 рубля (-0,23 рубля).

Обыкновенные акции Сбербанка упали до 236,42 рубля (-5,1%), "префы" - до 206,74 рубля (-6,1%). Учитывая дивидендные выплаты Сбербанка в размере 16 рублей на акцию каждого типа, доходность обыкновенных бумаг составляет порядка 6,4% годовых, "префов" - 7,3%, а поскольку суммарный вес бумаг банка в расчете индексов составляет около 16,3%, негативное влияние отсечки на индикаторы превышает 1%. Из-за отсечки дивидендов Сбербанк уступил лидерство по капитализации "Газпрому" .

Также подешевели рублевые акции "ФСК ЕЭС" (-0,4%), "Газпрома" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,3%), ВТБ (-0,2%).

Подросли бумаги "РусАла" (+3,6%), "Газпром нефти" (+0,5%), "РусГидро" (+0,4%), "Россетей" (+0,3% и +1,5% "префы"), "Норникеля" (+0,3%), "Магнита" (+0,2%).

Индексы в США в понедельник выросли благодаря решению президента США Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики. "Мне приятно сообщить вам, что США добились письменного соглашения с Мексикой. Пошлины в отношении Мексики, введение которых было запланировано на понедельник, таким образом, откладываются на неопределенный срок", - написал он в твиттере.

Трамп пояснил, что в обмен на это в Мехико "согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну иммигрантов, следующих через Мексику к нашим южным границам". По словам президента, такие меры позволят существенно снизить или вообще свести на нет поток нелегалов, следующих через территорию Мексики в США.

Между тем уже в понедельник Трамп в интервью телеканалу CNBC пригрозил, что США введут новые пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму около $300 млрд в год, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в японской Осаке 28-29 июня.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Трамп примет решение о введении тарифов после встречи с Си Цзиньпином, которая запланирована "на полях" саммита.

Кроме того, поддержку рынку оказывают ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне ослабления темпов роста мировой экономики.

Вслед за США поднимается во вторник фондовая Азия (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавляет 2,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%), несмотря на ультимативные заявления Трампа в отношении Китая.

Поддержку китайским индексам оказало заявление министерства финансов КНР о снижении ограничений на размещение облигаций местными органами самоуправления. Они смогут размещать бумаги для привлечения финансирования определенных ключевых проектов.

Нефть утром во вторник также умеренно дорожает, но цена Brent остается на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $62,51 за баррель (+0,4% и -1,6% накануне), июльская цена WTI - $53,7 за баррель (+0,8% и -1,4% в понедельник).

Главным опасением для мирового рынка топлива остается замедление темпов роста мировой экономики из-за ухудшения торговых отношений между США и Китаем.

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят торговое соглашение в рамках саммита G20, который состоится в Осаке в конце июня.

В мае Трамп, несмотря на проходивший в то время раунд двухсторонних переговоров с Китаем по торговым разногласиям, поднял пошлины на импортируемые из КНР товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а также дал указание готовиться к введению пошлин на товары стоимостью еще $300 млрд, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

С другой стороны, страны ОПЕК+ пока успешно выполняют условия соглашения об ограничении нефтедобычи, действие которого заканчивается в июле. В конце июня страны соберутся для обсуждения возможного продления соглашения, и по общему мнению, решение будет положительным.

Как отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев, нефть Brent предпринимает новые попытки роста в надежде, что API на этот раз порадует "быков" после резкого роста запасов неделей ранее. Российские фондовые индексы остаются в русле "бычьего" тренда, но рискуют привлечь продажи на максимумах при отсутствии дальнейшей подпитки со стороны покупателей.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, внешний фон утром во вторник остается достаточно благоприятным, чтобы поддержать спрос на российские бумаги. Вместе с тем, влияние фактора "торговых войн" на поведение инвесторов, хотя и сократилось, но еще не исчерпано - открытыми остаются вопросы в отношении взаимных пошлин США и КНР (президент США пригрозил увеличением пошлин в случае отказа главы КНР от встречи в рамках саммита G20 в конце месяца). На валютном рынке остается в силе возможность углубления коррекции доллара вниз на фоне восстановления "спроса на риск".

По мнению аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, внешние рынки отыгрывают с начала недели достигнутые договоренности между США и Мексикой и снятие риска введения первыми ввозных пошлины на мексиканский импорт, а также окрепшую уверенность в скором снижении ключевой ставки ФРС из-за слабой статистики Минтруда. Определенную поддержку оказали и данные по торговому балансу КНР, согласно которым страна смогла показать рост экспорта (+1,1% г/г).

Китайский рынок был поддержан планами властей КНР по стимулированию инфраструктурных проектов. Локально тема торгового конфликта США и КНР отошла на второй план: участники рынка ждут встречи глав стран на саммите G20 в Японии 28-29 июня, расценивая жесткие заявления американской стороны как попытки усиления переговорных позиций (Трамп пригрозил ввести импортные пошлины в размере 25% на все китайские товары, если председателя КНР Си Цзиньпиня не будет на саммите). В ближайшие дни, в отсутствие жестких ответных заявлений Китая, тема близящегося заседания ФРС 18-19 июня, от которого ждут смягчения среднесрочных ожиданий по экономике и ключевой ставки, с намеками на скорое ее снижение, останется более актуальной. И надежды на ФРС вполне могут продолжить оказывать в середине недели поддержку рынкам.

Российский рынок акций, несмотря на неплохую внешнюю конъюнктуру, показывает негативную динамику ввиду технических факторов - со вторника акции Сбербанка торгуются без дивидендов, кроме того, часть участников, вполне вероятно, предпочтет занять консервативные позиции перед выходным днем 12 июня. Индекс МосБиржи может опуститься в середину диапазона 2700-2750 пунктов, поскольку просадку финсектора отчасти компенсирует спрос на акции сырьевых компаний: "нефтянку" способно поддержать восстановление рынка нефти, металлургов во главе с "Норникелем" - близость дивидендных "отсечек", считает Локтюхов.