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Индекс МосБиржи отыграл все утренние потери и обновил максимум

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи днем во вторник отыграл все утренние потери, вызванные отсечкой дивидендов Сбербанка , и обновил исторический максимум за счет роста других "тяжелых" бумаг ("Газпром" , "Норникель" , "ЛУКОЙЛ" ) на фоне подъема внешних фондовых площадок на решении президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики.

К 12:33 МСК индекс МосБиржи составил 2746,96 пункта (+0,2%, минимум дня - 2717,84 пункта), индекс РТС вырос до 1340,91 пункта (+0,4%, минимум дня - 1321,67 пункта); цены основных "фишек" на "Московской бирже" повысились в пределах 3%.

Доллар упал до 64,53 рубля (-0,25 рубля).

Лидируют в росте акции "РусАла" (+3%), "Норникеля" (+2,8%), "НОВАТЭКа" (+2,4%), "Интер РАО" (+1,9%), "Северстали" (+1,2%), "Газпрома" (+1,2%), "Газпром нефти" (+1,2%), "Татнефти" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%).

Подешевели акции Сбербанка (-4,6% и -5,5% "префы"), размер дивидендов за 2018 год - 16 рублей на акцию каждого типа.

Во вторник выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 2,6%), "плюсуют" Европа (FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,4-1,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

МосБиржа

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