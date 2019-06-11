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Fitch поместило рейтинги "Энел России" на пересмотр с "негативным" прогнозом

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch поместило в список Rating Watch "негативный" долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ПАО "Энел Россия" в иностранной и национальной валюте, находящиеся на уровне "BB+".

На пересмотр с "негативным" прогнозом также помещены рейтинги приоритетного необеспеченного долга в иностранной и национальной валюте "Энел Россия" "BB+", говорится в пресс-релизе агентства.

Fitch подтвердило краткосрочные РДЭ компании в иностранной и национальной валюте на уровне "B".

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Энел Fitch

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