Росфинмониторинг предупредил о маскирующихся под ведомство мошенниках

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг сообщил, что под видом этой службы мошенники рассылают электронные письма и требуют предоставить им конфиденциальную информацию.

Они используют подменные доменные адреса вида info3@fedsfm.ru, info6@fedsfm.ru или схожие. Как правило, они ссылаются на федеральный закон о борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма и требуют предоставить им "в рабочем порядке" информацию по приложенной к письму форме.

Росфинмониторинг заверяет, что не использует свой официальный адрес info@fedsfm.ru для связи с организацией, а только отвечает с него входящие письма.

В приложениях к письмам мошенников могут быть вирусы, предупреждает служба и рекомендует не отвечать на сомнительные мейлы, не переходить по указанным в них ссылках и не открывать вложения.