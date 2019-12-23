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Росфинмониторинг предупредил о маскирующихся под ведомство мошенниках

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг сообщил, что под видом этой службы мошенники рассылают электронные письма и требуют предоставить им конфиденциальную информацию.

Они используют подменные доменные адреса вида info3@fedsfm.ru, info6@fedsfm.ru или схожие. Как правило, они ссылаются на федеральный закон о борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма и требуют предоставить им "в рабочем порядке" информацию по приложенной к письму форме.

Росфинмониторинг заверяет, что не использует свой официальный адрес info@fedsfm.ru для связи с организацией, а только отвечает с него входящие письма.

В приложениях к письмам мошенников могут быть вирусы, предупреждает служба и рекомендует не отвечать на сомнительные мейлы, не переходить по указанным в них ссылках и не открывать вложения.

Росфинмониторинг

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