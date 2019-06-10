Роспотребнадзор составил инструкцию по выбору мороженого

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор разместил на своем официальном сайте рекомендации по выбору мороженого и призвал внимательно читать состав продукта перед покупкой.

"Ознакомьтесь с самим названием продукта. Наименование мороженого с заменителем молочного жира должно включать полное понятие "мороженое с заменителем молочного жира". Не допускается применение понятий "молочное", "сливочное", "пломбир" в маркировке мороженого с заменителем молочного жира", - говорится в сообщении.

В ведомстве призывают обратить внимание, что мороженое с растительными жирами стоит дешевле, так как вместо натуральных сливок в состав добавляются пальмовое или иные виды растительных жиров.

"При производстве допускаются следующие натуральные стабилизаторы и загустители: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и другие. Эти добавки допускаются в мороженом - их содержание, как правило, находится в пределах гигиенической нормы", - уточняют в пресс-службе.

Признаками качественного мороженого считается плотная консистенция и отсутствие деформации, подчеркивает Роспотребнадзор.