Alibaba конфиденциально подала документы на листинг в Гонконге

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. в конфиденциальном порядке подал документы на первичное размещение своих акций в Гонконге, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, документы были поданы на этой неделе в рамках процедуры, которая не требует от компании раскрытия информации о своих финансах.

Ранее сообщалось, что Alibaba выбрала финкомпании China International Capital Corp. (CICC) и Credit Suisse Group AG в качестве ведущих организаторов планируемого IPO. По данным СМИ, компания рассчитывает привлечь $20 млрд за счет размещения акций в Гонконге, что станет рекордным показателем для биржи с 2010 года.

В 2014 году Alibaba привлекла $25 млрд за счет размещения акций в Нью-Йорке, что стало крупнейшим IPO в мировой истории. Акции компании на NYSE подешевели на 25% за последний год.