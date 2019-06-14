В ЦБ РФ допустили как одно, так и два снижения ставки до конца года

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Банк России допускает как одно, так и два понижения ключевой ставки до конца года, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и, возможно, одно, и, возможно, и два понижения ставки в этом году, если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов", - сказала Набиуллина.

В пятницу Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Последний раз ЦБ снижал ставку в марте 2018 года.