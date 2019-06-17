Госдума поручит ФАС проверить навязывание банками страховых услуг

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Госдума РФ намерена поручить Федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести проверку фактов навязывания крупными банками, в том числе с государственным участием, своим клиентам услуг аффилированных с ними страховых компаний.

Соответствующие рекомендации содержатся в проекте рекомендаций Госдумы на годовой отчет ЦБ, который был одобрен на заседании комитета по финансовому рынку Госдумы в понедельник.

Как сообщила в декабре 2018 года начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева, около 77% жалоб на действия банков и страховых компаний, поступивших в службу за 11 месяцев 2018 года, касались навязывания договоров страхования при оформлении кредитного договора. Так, за январь-ноябрь 2018 года всего на банки и страховые компании в ФАС было подано 168 жалоб, 130 из них касались вопросов навязывания, а 2 обращения были об отказе в приеме полисов страхования не аккредитованных банком страховщиков.

За весь 2017 год было подано 148 жалоб, из них 122 - из-за навязывания банком страховки.