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В Петербурге создадут всероссийскую ассоциацию уличной торговли

Организация займется защитой интересов бизнеса и саморегулированием

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Петербургские предприниматели создадут всероссийскую ассоциацию уличной торговли для защиты своих интересов и саморегулирования. Об этом на пресс-конференции 18 июня объявила председатель комитета по торговле Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Ольга Волкова.

Она назвала отрасль уличной торговли одной из самых "зарегулированных" в России, и отметила, что вводимые запреты неэффективны. Поэтому профессиональное сообщество предлагает ввести саморегулирование отрасли.

"Мы считаем, что имеющегося законодательства достаточно, и вместо попыток сформулировать дополнительные ограничения нужно следить за исполнением действующих законов", - заявила Волкова.

Новые ограничения и запреты для встроенных коммерческих помещений на первых этажах жилых домов создают дисбаланс интересов между уличной торговлей и торговыми комплексами. Об этом на той же пресс-конференции заявил президент группы компаний RENTA, управляющий партнер частного инвестиционного фонда Adastra Management Артем Гудченко отметил. Он напомнил, что стрит-ритейл обеспечивает до 80% оборота розничной торговли и что только в Петербурге общая площадь встроенных торговых площадей в жилых домах в четыре раза превышает совокупную площадь всех торговых комплексов города.

Участники ассоциации планируют осенью 2019 года провести всероссийский форум и обсудить проблемы отрасли. На этом же форуме они намерены сформировать управляющие органы ассоциации.

По словам Гудченко, ассоциация в первую очередь займется подготовкой и продвижением законопроектов, направленных на защиту интересов участников рынка. Также она разработает профессиональные стандарты для отрасли и займется развитием профессиональных знаний и навыков. "Третье направление - развитие взаимодействия. Мы приглашаем к активной работе не только собственников помещений и арендаторов, но также инвесторов, юристов, представителей законодательной и исполнительной власти", - добавил Гудченко.

Петербург стрит-ритейл Ольга Волкова Артем Гудченко Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата

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