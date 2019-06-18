VW отзовет в РФ 1,3 тыс. автомобилей Audi A3 из-за проблем с электрикой

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает в России 1,323 тыс. автомобилей Audi A3.

Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили указанной модели, реализованные в период с 2016 года по 2019 год, с VIN-кодами согласно перечню на сайте ведомства.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что из-за управляющих настроек фонари заднего хода включаются только примерно через 5 секунд после пуска двигателя. На транспортных средствах будет выполнена кодировка блока управления бортовой сети", - указывает Росстандарт.

Кроме того, отзыву подлежат два автомобиля Audi А4 и Audi А5, реализованные в период с 2017 года по 2019 год с VIN-кодами согласно перечню на сайте ведомства.

"Причиной отзыва автомобилей Audi А4, А5 является то, что в некоторых случаях устанавливалось поворотное тягово-сцепное устройство с дефектным механизмом фиксации в поворотном модуле. Это может привести к тому, что тягово-сцепное устройство при выдвигании не фиксируется, и нельзя полностью исключить, что корректно выдвинутое, на первый взгляд, тягово-сцепное устройство в процессе эксплуатации может опуститься. На транспортных средствах будет выполнена проверка поворотного модуля тягово-сцепного устройства", - говорится в сообщении.

Уполномоченные представители ООО "Фольксваген Груп Рус" проинформируют владельцев отзываемых автомобилей путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код автомобиля с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.