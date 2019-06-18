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Трамп обвинил еврозону и Китай в умышленном ослаблении их валют

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обвинил еврозону, а заодно и Китай, в стремлении ослабить собственные валюты, чтобы получить конкурентное преимущество перед США. Таким образом он прокомментировал заявления главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.

"Марио Драги только что объявил о возможности введения новых стимулов, что немедленно привело к ослаблению евро в паре с долларом США, что несправедливо облегчает им конкуренцию со Штатами, - написал Трамп в твиттере. - Они безнаказанно делали это многие годы, так же как Китай и другие".

"Европейские рынки растут на комментариях Драги, несправедливых для США", - написал Трамп в следующем твите.

Как сообщалось, Драги во вторник на мероприятии в рамках ежегодного форума ЕЦБ в португальском городе Синтра заявил, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся.

Снижение процентных ставок и возобновление покупки активов входит в число инструментов центробанка, которыми он готов воспользоваться, отметил Драги.

Евро подешевел на заявлениях Драги: по данным на 14:35 по Москве курс евро составляет $1,1191, что на 0,24% ниже уровня предыдущей сессии.

Фондовый индекс Stoxx Europe 600 прибавляет в ходе торгов почти 1%.

Во вторник стартует двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки.

Тем не менее, на этой неделе экономисты не ждут от Федрезерва снижения ставки. Большинство экспертов прогнозирует, что ФРС уменьшит ставку не ранее июля.

Дональд Трамп ЕС Китай

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