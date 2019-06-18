Поиск

Минсельхоз констатировал отставание импортозамещения по молоку и картофелю

За последние пять лет Россия сократила импорт еды на 25%, но он снова стал расти в 2018 году

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - России не удалось достичь показателей продовольственной безопасности по производству молока, картофеля и соли, говорится в материалах Минсельхоза. Доктрина продовольственной безопасности предусматривает, что продукты отечественного производства должны достигать определенной доли в общем объеме потребления.

В соответствии с доктриной, для обеспечения продовольственной безопасности по зерну доля отечественного производства в общем объеме его ресурсов должна быть не менее 85%, по сахару - не менее 80%, по растительному маслу - не менее 80%, по мясу и мясопродуктам - не менее 85%, по молоку и молочной продукции - не менее 90%, по рыбной продукции - не менее 80%, по картофелю - не менее 95%, по соли - не менее 85%.

По данным министерства, в 2018 году пороговые значения доктрины удалось преодолеть по зерну, растительному маслу, свекловичному сахару, мясной и рыбной продукции.

За последние пять лет Россия на 25% сократила импорт сельхозпродукции, однако в 2018 году он снова увеличился на 2,3% к показателям 2017 года. ОБ этом в Совете Федерации заявила замдиректора экономики и господдержки Минсельхоза Ксения Боломатова.

В 2018 году ввоз крупного рогатого скота увеличился в 1,8 раза, до 115,4 тысячи голов, овощей (в основном перца, сельдерея, шпината и т.п.) - на 24%, до 340,2 тысячи тонн, кондитерских изделий - на 15,8%, до 340,6 тысячи тонн, томатов - на 11,5%, до 577,8 тысячи тонн.

В то же время импорт свинины упал в 2,4 раза, до 61,3 тысячи тонн, семян подсолнечника - в 2,6 раза, до 41 тысяч тонн, сухого молока - в 1,5 раза, до 166,8 тысячи тонн, сливочного масла - на 10,7%, до 89,4 тысячи тонн, кукурузы - на 16,1%, до 44,2 тысячи тонн, лука - в 1,7 раза, до 214,6 тысячи тонн.
Экспорт продуктов в 2018 году вырос в годовом измерении на 19%, до $25,7 млрд, сообщили в Минсельхозе. Основной прирост получен за счет экспорта зерна, который составил $10,5 млрд, что на 39,5% больше, чем годом ранее.

Доктрина продовольственной безопасности была утверждена в 2010 году и рассчитана до 2020 года.

Минсельхоз

Новости по теме

Новости

Оптовые цены на бензин в РФ в мае подскочили на 17,5%

Минтруда предложило сократить расходы бюджета на маткапитал на 38 млрд рублей

Минтруда предложило сократить расходы бюджета на маткапитал на 38 млрд рублей

Счетная палата не нашла в бюджете следов Фонда развития и "инфраструктурной ипотеки"

Кудрин сообщил, что число бедных в РФ сокращается медленнее прогноза

Кудрин сообщил, что число бедных в РФ сокращается медленнее прогноза

Facebook официально представила свою криптовалюту Libra

Facebook официально представила свою криптовалюту Libra

Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель

Россия сократила вложения в US Treasuries на $1,6 млрд в апреле

Россия сократила вложения в US Treasuries на $1,6 млрд в апреле

В МЭР рассказали о будущей работе Бабича по интеграции РФ и Белоруссии

Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд

Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд

Fitch снизило прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1,2%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');