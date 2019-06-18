Минсельхоз констатировал отставание импортозамещения по молоку и картофелю

За последние пять лет Россия сократила импорт еды на 25%, но он снова стал расти в 2018 году

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - России не удалось достичь показателей продовольственной безопасности по производству молока, картофеля и соли, говорится в материалах Минсельхоза. Доктрина продовольственной безопасности предусматривает, что продукты отечественного производства должны достигать определенной доли в общем объеме потребления.

В соответствии с доктриной, для обеспечения продовольственной безопасности по зерну доля отечественного производства в общем объеме его ресурсов должна быть не менее 85%, по сахару - не менее 80%, по растительному маслу - не менее 80%, по мясу и мясопродуктам - не менее 85%, по молоку и молочной продукции - не менее 90%, по рыбной продукции - не менее 80%, по картофелю - не менее 95%, по соли - не менее 85%.

По данным министерства, в 2018 году пороговые значения доктрины удалось преодолеть по зерну, растительному маслу, свекловичному сахару, мясной и рыбной продукции.

За последние пять лет Россия на 25% сократила импорт сельхозпродукции, однако в 2018 году он снова увеличился на 2,3% к показателям 2017 года. ОБ этом в Совете Федерации заявила замдиректора экономики и господдержки Минсельхоза Ксения Боломатова.

В 2018 году ввоз крупного рогатого скота увеличился в 1,8 раза, до 115,4 тысячи голов, овощей (в основном перца, сельдерея, шпината и т.п.) - на 24%, до 340,2 тысячи тонн, кондитерских изделий - на 15,8%, до 340,6 тысячи тонн, томатов - на 11,5%, до 577,8 тысячи тонн.

В то же время импорт свинины упал в 2,4 раза, до 61,3 тысячи тонн, семян подсолнечника - в 2,6 раза, до 41 тысяч тонн, сухого молока - в 1,5 раза, до 166,8 тысячи тонн, сливочного масла - на 10,7%, до 89,4 тысячи тонн, кукурузы - на 16,1%, до 44,2 тысячи тонн, лука - в 1,7 раза, до 214,6 тысячи тонн.

Экспорт продуктов в 2018 году вырос в годовом измерении на 19%, до $25,7 млрд, сообщили в Минсельхозе. Основной прирост получен за счет экспорта зерна, который составил $10,5 млрд, что на 39,5% больше, чем годом ранее.

Доктрина продовольственной безопасности была утверждена в 2010 году и рассчитана до 2020 года.