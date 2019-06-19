Индекс МосБиржи вновь обновил максимум

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил восходящий импульс, подогретый ростом внешних торговых площадок на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва США и предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,2%, причем первый обновил исторический максимум.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2766,17 пункта (+0,2%, максимум сессии и новый пик - 2774,31 пункта), индекс РТС - 1361,79 пункта (+0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 0,7%.

Доллар стоит 64,04 рубля (+0,02 рубля).

Подорожали рублевые акции "Газпрома" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), АФК "Система" (+0,6%), "Ростелекома" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "РусАла" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,4%).

Подешевели из-за отсечки квартальных дивидендов акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-3%, до 45,58 рубля; выплаты за I квартал составят 1,49 рубля на акцию), также просели бумаги "Башнефти" (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%).

Индексы в США накануне подскочили на 1-1,4% на ожиданиях смягчения кредитно-денежной политики мировыми центробанками и заявлениях президента США Трампа о предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Накануне Трамп заявил, что он проведет "расширенную встречу" со своим китайским коллегой в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе.

Трамп написал в твиттере, что провел "очень хороший телефонный разговор" с Си Цзиньпином и команды двух стран начнут подготовку к встрече в Японии.

Тем временем, заявление президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о том, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся, усилили надежды на смягчение политики и Федрезервом, пишет MarketWatch.

Снижение процентных ставок и возобновление покупки активов входит в число инструментов, которыми ЕЦБ готов воспользоваться, заявил Драги во вторник на мероприятии в рамках ежегодного форума ЕЦБ в португальском городе Синтра.

Трамп, прокомментировав заявления Драги, обвинил еврозону, а заодно и Китай, в стремлении ослабить собственные валюты, чтобы получить конкурентное преимущество перед США. "Европейские рынки растут на комментариях Драги, несправедливых для США", - написал Трамп в твиттере.

Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки.

Тем не менее, на этой неделе большинство экономистов не ждут от Федрезерва снижения ставки, полагая, что американский ЦБ сделает этот шаг не ранее июля.

В среду вслед за США растут индексы в Азии (японский Nikkei 225 прибавил 1,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил всего 0,03%).

Нефть утром в среду продолжает подъем после резкого роста накануне, ставшего для WTI рекордным за пять месяцев. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $62,31 за баррель (+0,3% и +2% накануне), августовская цена WTI - $54,28 за баррель (+0,3% и +3,8% во вторник).

Дополнительным позитивным фактором стали слухи о том, что страны ОПЕК+ близки к тому, чтобы договориться о назначении встречи своих представителей в Вене на 1-2 июля.

Кроме того, Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США по итогам прошлой недели сократились на 812 тыс. баррелей. Официальные статданные Минэнерго США выйдут в среду в 17:30 опрошенные Bloomberg аналитики в среднем полагают, что данные укажут на сокращение запасов на 1,25 млн баррелей.

По мнению руководителя аналитического отдела ИК "Инстант Инвест" Александра Тимофеева, российские индексы акций продолжат укрепляться как минимум в первой половине торгов среды на существенном улучшении внешнего фона, в том числе благодаря восстановлению котировок нефти. Однако в случае появления негативных факторов извне "медвежья" коррекция может оказаться довольно агрессивной. Дальнейшая динамика рынка акций определится тоном комментариев Федрезерва по монетарной политике.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев также полагает, что утром в среду возможно сохранение восходящей динамики по российским фондовым индексам на фоне улучшения обстановки на мировых рынках акций в целом. Инвесторы ожидают, оправдает ли ФРС США оптимистичные прогнозы рынка в отношении перспектив денежной политики. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара вблизи отметки 64 руб.

По мнению аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, вялотекущее начало недели на финансовых рынках сменилось во вторник волной оптимизма, чему способствовали заявления главы ЕЦБ Драги о планах перейти в скором времени к стимулирующей монетарной политике, а также высказывание президента США Трампа о намерении провести расширенную встречу с лидером КНР на саммите G20 в Осаке для обсуждения торговых противоречий.

Однако не стоит закладываться на скорое подписание торговой сделки между США и Китаем. Большое число вопросов остается не решенными, также нет подробностей о формате и участниках предварительных обсуждений. Сам Трамп не раз делал противоречивые заявления и угрожал новыми тарифами, но личная встреча двух лидеров дает сигнал рынкам о вероятном сближении позиций, пусть возможно и временном. Пока же оптимизм явно преобладает, а индексы развивающихся стран на твитах Трампа подросли сильнее развитых, в очередной раз подтвердив тезис о том, что для них тема торговых ограничений является ключевой для определения сантимента.

В то же время торги на мировых фондовых площадках в среду пройдут в ожидании результатов заседания Федрезерва США. ФРС сталкивается с давлением не только со стороны рынка, но и Трампа, что может подорвать "выжидательную и терпеливую позицию" регулятора по поводу ставки: внешние риски накапливаются, но ситуация в экономике США остается относительно стабильной, что делает снижение скорее преждевременным. Тем не менее, Пауэлл на пресс-конференции все же может дать четкие ориентиры для направления монетарной политики и не ограничится "дежурным" заявлением.

Индекс МосБиржи в среду будет двигаться в сторону обновления исторических максимумов, чему будет способствовать сохраняющийся внешний позитив, считает Антонов.