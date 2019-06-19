Сбербанк начал доставлять посылки

Отправить посылку можно пока в трех московских отделениях банка

Фото: ТАСС, Андрей Махонин

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк России запустил пилотный проект по приему и выдаче посылок в своих отделениях, сообщили журналистам в пресс-службе банка.

"Сбербанк в настоящий момент пилотирует проект по приему и выдаче посылок в трех отделениях банка в Москве. "Пилот" стартовал на этой неделе", - отметил представитель банка.

Как уточняет vc.ru, отправить посылку можно из отделений на Марксистской улице, Петровском бульваре и Старокачаловской улице.

Пресс-служба банка также сообщила, что партнерами Сбербанка в этом проекте выступают платформа Shiptor и сеть постаматов PickPoint. Вопрос масштабирования проекта будет рассматриваться по итогам завершения пилота, сообщил представитель банка.

Сейчас совместно с Shiptor Сбербанк предоставляет услугу "Моя доставка", предусматривающую логистическое обслуживание бизнеса.