Сбербанк начал доставлять посылки
Отправить посылку можно пока в трех московских отделениях банка
Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк России запустил пилотный проект по приему и выдаче посылок в своих отделениях, сообщили журналистам в пресс-службе банка.
"Сбербанк в настоящий момент пилотирует проект по приему и выдаче посылок в трех отделениях банка в Москве. "Пилот" стартовал на этой неделе", - отметил представитель банка.
Как уточняет vc.ru, отправить посылку можно из отделений на Марксистской улице, Петровском бульваре и Старокачаловской улице.
Пресс-служба банка также сообщила, что партнерами Сбербанка в этом проекте выступают платформа Shiptor и сеть постаматов PickPoint. Вопрос масштабирования проекта будет рассматриваться по итогам завершения пилота, сообщил представитель банка.
Сейчас совместно с Shiptor Сбербанк предоставляет услугу "Моя доставка", предусматривающую логистическое обслуживание бизнеса.