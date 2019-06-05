Локализованные в РФ автопроизводители недовольны условиями СПИК Toyota

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Автопроизводители, локализовавшие свое производство в РФ, остались недовольны условиями, на которых японская Toyota смогла согласовать свой специнвестконтракт (СПИК).

Как пишет в среду газета "Коммерсантъ", японский концерн не планирует создавать производства двигателей или коробок, в отличие от ряда производителей массового сегмента, и теперь, по словам источников издания, те задумались о снижении собственных обязательств. В то же время Toyota не сможет претендовать на господдержку наравне с производителями, которые пообещали более высокую локализацию.

Так, источник, близкий к акционерам ПАО "АвтоВАЗ", заявил газете, что СПИК с Toyota не предусматривает существенного роста локализации, организации производства двигателей или других новых технологий, которые могли бы освоить российские поставщики. Это "крайне обескураживает партнеров "АвтоВАЗа" по СПИК и других крупных автопроизводителей и, скорее всего, заставит их пересмотреть свои обязательства по локализации, чтобы конкурировать на равных с Toyota", считает он.

У Toyota в РФ есть завод в Санкт-Петербурге, где собираются модели Camry и RAV4. В рамках СПИК концерн обновит модельный ряд и проведет модернизацию мощностей. Общие инвестиции составят 20 млрд руб. за десять лет. Успеть подписать СПИК нужно до июля, чтобы получить доступ к промсубсидиям, без них производство в РФ будет нерентабельным.

Другой источник газеты, близкий к "АвтоВАЗу", и источник, близкий к Renault, подтвердили обеспокоенность компании ситуацией. "Если это так, то в будущем местные поставщики автокомпонентов могут потерять значительные объемы", - добавил близкий к "АвтоВАЗу" собеседник. Toyota локализовала все, что можно было сделать своими силами, и далее планирует приобретать компоненты у локальных поставщиков, это, наоборот, даст рост объемов закупок в России возражает еще один источник, знакомый с ходом обсуждения СПИК концерна.

"Перед автопромом поставлены цели по локализации, чтобы перейти от режима сборки, которому на протяжении многих лет правительство создавало благоприятные условия, к производствам с высоким уровнем переработки, - сказала газете вице-президент группы ГАЗ Елена Матвеева. - Правительство вправе допустить компромисс, но только один раз, и таковой уже состоялся ранее, а два компромисса - это уже не правила, а дорога в хаос". В чем состоял первый компромисс, она не уточнила. Сравнительно менее глубокую локализацию предполагают СПИК "Мазда Соллерс" и Mercedes-Benz, говорят собеседники газеты, но российские производители не выступили против этих СПИК.

Владимир Беспалов из "ВТБ Капитала" говорит, что исходно в рамках СПИК не было единых условий и жестких критериев, что "создало перекос". Toyota работает в более высоком ценовом сегменте, и пересечения с модельным рядом альянса минимальные, добавляет он. Сергей Удалов из "Автостата" отмечает "потенциальную конкуренцию" между RAV4 и Nissan X-Trail.

Минимальные требования, на которых правительство сегодня готово заключить СПИК в легковом сегменте, - сварка и окраска. Но в ряде легковых СПИК, заключенных в конце 2018 года, есть более высокие обязательства: в СПИК "АвтоВАЗа", куда привлечены другие участники альянса, планируется продолжить локализацию двигателей и создать совместное с японской JATCO производство бесступенчатой коробки передач. Hyundai обещает выпускать двигатели и коробки передач.

Впрочем, по новой системе господдержки именно значительные обязательства в рамках СПИК позволят держателям таких контрактов претендовать на широкий спектр мер господдержки, например к госзакупкам, говорит источник издания на рынке. Toyota не сможет участвовать в них без значительного роста локализации. Промсубсидии, доступ к которым гарантирует СПИК, господдержкой, по сути, не являются, уточняет собеседник.

При этом, по данным источников газеты "Ведомости", заявленные инвестиции "Соллерса" - 7,5 млрд руб. в течение 10 лет. Один из проектов, на которые пойдут эти деньги, - завершение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по новой платформе УАЗов, поясняет один из источников. Эти работы идут с 2017 г., напомнил он. Другое направление инвестиций - локализация компонентной базы, включая двигатели и коробки передач.

В апреле сообщалось, что Sollers в 2020 г. планирует представить новую линейку автомобилей "УАЗ" на единой платформе, разработал новое семейство двигателей, говорил журналистам гендиректор и основной владелец ПАО "Соллерс" Вадим Швецов. "У нас будет одна платформа, которая будет использоваться в нескольких кузовах - внедорожник, пикап и так называемый кузов "профи", то есть это кузов "монокэб". Сейчас прорабатывается на базе этого решение. И фургончик. Четыре типа кузовов будут на этой платформе. Соответственно, будет запуск - 2020 год", - сказал тогда он, отметив, что окончательного срока пока нет.

При этом глава "Соллерс" напомнил тогда, что это будет новая платформа "с новыми абсолютно агрегатами, с новыми решениями и с новыми кузовами". "Сейчас поэтапно все эти типы кузовов будут на этой платформе запущены. И это будет абсолютно новая линейка", - добавил он.

По данным источников газеты, в рамках СПИК Toyota планируется выпускать локализованные на заводе компании автомобили Camry и RAV4. По их информации, а также трех других источников, близких к переговорам, общие инвестиции заявлены в размере 20 млрд руб. в течение 10 лет. По информации собеседников, предполагается локализация некоторых автокомпонентов, но в этом списке нет двигателя и коробок передач. Деньги пойдут в основном на закупку "роботов" для автозавода в Санкт-Петербурге, говорит источник, знакомый с обсуждением заявки.