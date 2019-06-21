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Минфин предложил освободить от налогов владельцев высокоскоростных железных дорог

Они смогут до 2060 года не платить налог на имущество и НДС за аренду инфраструктуры

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Минфин предложил ввести крупные налоговые льготы для строителей и эксплуатантов высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), чтобы стимулировать развитие такого вида транспорта и одновременно развитие регионов. Об этом "Ведомостям" сообщил представитель министерства.

Ведомство предложило освободить от НДС до 2060 года аренду инфраструктуры ВСМ, а также ее использование для перевозки пассажиров и багажа. На тот же срок предлагается освободить от налога на имущество новую недвижимость и инфраструктуру магистралей. Такие поправки предложено ввести в Налоговый кодекс.
Поправки нужны, чтобы предотвратить сильный рост налоговой нагрузки на строителей таких дорог, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Их принятие также будет способствовать развитию регионов, созданию новых рабочих мест и повышению налогового потенциала регионов, сказал представитель Минфина.

По информации представителя Минтранса, финансовая модель ВСМ до Казани рассчитана с нулевой ставкой НДС для объектов магистрали. Обнуление налога на имущество важно и для привлечения в проект инвесторов, заявил представитель РЖД.

Освободить ВСМ от налога на имущество ранее предлагал экс-президент РЖД Владимир Якунин, он объяснял, что это ускорит срок окупаемости проектов и снизит нагрузку на бюджет. Льготы предлагал и бывший министр транспорта Максим Соколов, но в Минфине были против. В феврале 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал, что льготы проектам ВСМ будут предоставлены.

Если такие поправки примут, это ударит по регионам, сказал "Ведомостям" партнер Taxology Алексей Артюх: они все равно понесут нагрузку в связи со строительством ВСМ, но налоговых преимуществ не получат. Аналитик S&P Карен Вартапетов отметил, что льготы для ВСМ противоречат нынешнему тренду, по которому власти отказываются от льгот на налог на имущество с линейной инфраструктуры, чтобы увеличить поступления в регионы.

Ранее правительство планировало вложить в строительство ВСМ 200 млрд рублей за шесть лет. Первоначально эти средства предназначались для первого участка ВСМ Москва – Казань. Владимир Путин в апреле поручил проектировать дорогу до Санкт-Петербурга. До 2024 года начнется строительство минимум одной из этих магистралей, говорил в июне помощник президента Андрей Белоусов, пока они конкурируют за финансирование.

ВСМ Минфин НДС РЖД Владимир Якунин Дмитрий Медведев

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