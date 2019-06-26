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В конгрессе США предупредили о росте госдолга до 144% ВВП через 30 лет

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Государственный долг США достигнет "беспрецедентных размеров", если законодатели не примут соответствующие меры, говорится в отчете управления конгресса США по бюджету, опубликованном CNN во вторник.

Согласно прогнозу, госдолг вырастет с 78% ВВП в 2019 году до 92% в 2029 году, а в 2049 году - до 144%. "Этот уровень долга станет самым высоким за всю историю страны, и он будет расти еще больше", - заявили в ведомстве.

Телеканал отмечает, что уровень госдолга значительно вырос после ряда мер, предпринятых администрацией президента США Дональда Трампа. В их числе - сокращение налоговых поступлений в бюджет на $1,5 трлн из-за снижения налогов, а также увеличение расходов. В настоящее время в американском конгрессе идут переговоры по вопросу о бюджете на будущий финансовый год, который в США начинается 1 октября, напоминает CNN.

В связи с этим прогнозом глава Peter G. Peterson Foundation Майкл Петерсон призвал американских законодателей незамедлительно начать управлять госдолгом и ответственно составлять годовой бюджет, чтобы помочь Соединенным Штатам "справиться с самыми насущными проблемами".

Как отмечается, прогноз будет действителен, если действующее законодательство не изменится и социальные пособия продолжат выплачивать в нынешнем объеме.

В феврале этого года сообщалось, что объем государственного долга США впервые превысил отметку $22 трлн. За январь 2019 года размер госдолга страны подскочил более чем на $30 млрд и достиг $22,012 трлн.

США

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