Палата представителей приняла законопроект по бюджету и госдолгу США

Оборонные расходы в 2021 вырастут до $740 млрд

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США поддержала в четверг законопроект о бюджете на 2020-2021 финансовые годы, который продлит на два года срок наступления потолка госдолга и увеличит государственные расходы на $320 млрд.

Согласно итогам голосования, 284 законодателя выступили за законопроект, 149 высказались против.

Теперь законопроект будет направлен в Сенат, который, как ожидается, примет его на следующей неделе перед уходом на каникулы в августе.

Законопроект предусматривает приостановку лимита государственного долга до июля 2021 года. Кроме того, он предусматривает увеличение расходов на оборону до $738 млрд в 2020 финансовом году и до $740 млрд - в 2021 году. Текущие оборонные расходы американского бюджета составляют $716 млрд.

Необоронные расходы также вырастут до $632 млрд и $634,5 млрд по сравнению с $605 млрд в этом году.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что администрации удалось достичь договоренности с лидерами Конгресса по бюджету страны на 2020-2021 финансовые годы и увеличению потолка госдолга. Без этих шагов США угрожал бы технический дефолт по финансовым обязательствам уже осенью. Трамп назвал договоренность "настоящим компромиссом", дающим за счет увеличения расходов на оборону "большую победу" армии США и ее ветеранам.

На данный момент госдолг США составляет около $22 трлн. Проблема его дальнейшего увеличения по итогам этого соглашения будет решаться уже после президентских выборов в США в 2020 году.

Дефицит бюджета США резко вырос при Трампе в результате снижения налогов на бизнес. В этом году дефицит может достичь $896 млрд или 4,2% ВВП.