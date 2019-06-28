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Акционеры "Газпрома" одобрили рекордные дивиденды по 16,61 рубля на акцию

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в пятницу одобрили выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 16,61 рубля на акцию (всего 393 млрд рублей), говорится в сообщении эмитента.

За 2017 год "Газпром" заплатил по 8,04 рубля на акцию. Таким образом, общий размер дивидендных выплат вырос более чем в два раза.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется по данным на 18 июля. Завершить выплаты акционерам намечено не позднее 22 августа.

В начале собрания глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что дивиденды будут рекордными для всех компаний с госучастием и для всего фондового рынка России. По его словам, компания направит на дивиденды 27% прибыли по МСФО, а в будущем постепенно может перейти на выплату 50% от чистой прибыли по МСФО.

Последние пять лет дивиденды были заморожены на уровне 7-8 рублей на акцию, так как компания проходила пик инвестиционной активности. Завершение масштабных строек и настойчивые требования государства по переходу государственных компаний на выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО подтолкнули компанию к увеличению выплат. Прошлой осенью, моделируя бюджет 2019 года, компания предусмотрела рост дивидендов до 10,43 рубля на акцию. По итогам подготовки консолидированной отчетности за 2018 год (группа получила рекордную прибыль в 1,456 трлн рублей) компания еще раз пересмотрела свои рекомендации.

Алексей Миллер Газпром дивиденды

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