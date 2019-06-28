Экс-министр транспорта Соколов досрочно ушел с поста гендиректора "Группы ЛСР"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Группа ЛСР" после годового собрания акционеров компании в пятницу избрал генеральным директором основного владельца группы Андрея Молчанова, говорится в сообщении компании.

Бывший гендиректор компании - экс-министр транспорта Максим Соколов - занял должность первого заместителя гендиректора компании.

Новым председателем совета директоров ЛСР был избран Дмитрий Гончаров, который в прежнем составе совета являлся заместителем председателя.

"Мы рады, что Андрей Молчанов согласился снова взять на себя роль генерального директора компании. Группа получит выгоду от консолидации управляющего звена нашей компании в непростой период преобразований на строительном рынке РФ. Я также хотел бы поприветствовать Игоря Левита в нашем совете: он обладает большим опытом не только в строительной отрасли, но и в управлении "Группой ЛСР", где он в течение многих лет работал на различных руководящих должностях", - приводятся в сообщении слова Гончарова.

Соколов был назначен генеральным директором "Группы ЛСР" в августе 2018 года, сменив на этом посту Молчанова. Срок его полномочий составлял 3 года.

Ранее в пятницу акционеры компании на годовом собрании избрали новый состав совета директоров, в который среди прочих вошел Левит. Помимо работы в ЛСР, в 2013 году он работал и.о. гендиректора ФГУП "Росморпорт", однако на постоянную должность правительство РФ его не утвердило.

Помимо Левита, в новый совет директоров вошли Молчанов, Гончаров, а также независимые директора Алексей Махнев, Андрей Нестеренко, Виталий Подольский и Александр Присяжнюк. Все они входили в предыдущий совет директоров.

Группа ЛСР основана в 1993 году, она разделена на два дивизиона: девелопмент и стройматериалы, а также строительные услуги. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе.