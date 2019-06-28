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ЕС и Меркосур заключили соглашение о свободной торговле

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз и латиноамериканский торгово-экономический союз Меркосур заключили соглашение о свободной торговле, говорится в пресс-релизе на сайте Европейской комиссии.

Это соглашение подразумевает отмену большинства пошлин на экспорт товаров из ЕС в Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай - страны, входящие в Меркосур. Предполагается, что европейские компании благодаря беспошлинной торговле сэкономят до €4 млрд в год. В частности, документ затрагивает автомобили и автозапчасти, химическую и фармацевтическую продукцию, одежду и обувь, а также кондитерские изделия, алкогольные напитки и ряд других продуктов питания.

По данным ЕС, данное соглашение охватит 780 миллионов человек и укрепит политические и экономические отношения между странами Евросоюза и Меркосур. Кроме того, в пресс-релизе подчеркивается, что ЕС стал первым крупным торговым партнером, заключившим договор с Меркосур.

Меркосур (Mercado Común del Sur - Mercosur) - торгово-экономический союз Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая. Основан в 1991 году. Ассоциированными членами союза являются Боливия и Чили.

Меркосур ЕС Аргентина Бразилия Парагвай Уругвай

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