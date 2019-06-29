Россельхознадзор упростил поставки продукции из ряда стран Латинской Америки

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 29 июня упрощает порядок согласования поставок в РФ поднадзорной продукции из Аргентины, Парагвая, Уругвая и Чили.

Как сообщается в материалах службы, теперь при поставках из этих стран в сопровождающих продукцию ветеринарных сертификатах не требуется виза специалиста Россельхознадзора.

Кроме того, такая виза не потребуется и в сертификатах, оформленных до 29 июня, если предварительные уведомления о таких товарах были внесены в систему электронной ветсертификации "Меркурий".

Россельхознадзор также отменил это требование в отношении всех разрешений на ввоз в РФ поднадзорной продукции, выданных ранее.

Ранее поставки поднадзорной продукции в Россию из Аргентины, Парагвая, Уругвая и Чили осуществлялись, если в ветсертификате на нее имелась виза представителя Россельхознадзора.