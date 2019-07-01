ОПЕК продлила соглашение об ограничении добычи нефти еще на девять месяцев

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Министры стран ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить ограничения добычи нефти еще на девять месяцев. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов заседания.

Решение еще должно быть ратифицировано странами не-ОПЕК в среду, но некоторые из них, прежде всего Россия, уже дали свое согласие.

Ранее министерский комитет по мониторингу выполнения договоренностей (JMMC) рекомендовал министрам ОПЕК+ продлить сделку на девять месяцев.

Прогноз Саудовской Аравии

Соглашение ОПЕК+ по ограничению добычи нефти правильнее всего продлить на 9 месяцев до конца марта 2020 года, сообщил журналистам глава министерства энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих.

Однако, если рынок сбалансируется раньше этого срока, то можно будет снизить объем сокращений, добавил он. "Мы будем гибкими со сроками продления сделки, если запасы сбалансируются к декабрю, то можно сделать с меньшим сокращением", - сказал он.

"Но правильней - держать до марта", - отметил министр.

По его словам, некоторые члены ОПЕК продолжают настаивать на продлении соглашения лишь на шесть месяцев.

"Мы договорились о принципах продления - это будут те же квоты по добыче для каждой страны, и другая хорошая новость, что страны, которые испытывали трудности (с исполнением - ИФ) в первом полугодии, подтвердили, что во втором полугодии уровень исполнения будет гораздо лучше", - пояснил министр.

Фалих подчеркнул, что в июле добыча нефти в Саудовской Аравии будет почти на том же уровне, что и за предыдущие месяцы - то есть значительно ниже 10 млн баррелей в сутки. При этом министр отметил, что для Саудовской Аравии доля на рынке не является главным приоритетом.

Он сказал, что достаточно оптимистичен насчет перспектив роста спроса на нефть, отметив, в частности, что на саммите лидеров G20 в Осаке были хорошие новости - снижение трений между Китаем и США, что снижает риски относительно промышленной активности. Кроме того возвращается спрос со стороны нефтеперерабатывающих заводов, которые выходят из ремонта. По его словам, данные по запасам в США подтверждают, что спрос улучшается.

По данным Международного энергетического агентства в мае сделка перевыполнялась на 66%, то есть добыча была снижена почти на 540 тыс. баррелей в сутки больше, чем того требовала сделка ОПЕК+.

При этом Саудовская Аравия с марта сокращает добычу примерно на 500 тыс. б/с больше обязательств ОПЕК+.

Действие соглашения по ограничению добычи нефти истекло 30 июня. Участники сделки долго тянули с продлением соглашения из-за неопределенности на рынке, вызванной обострением политического конфликта на Ближнем Востоке.

В июне глава Минэнерго Саудовской Аравии аль Фалих заявил, что вопрос о продлении соглашения между странами ОПЕК "уже в кармане". Накануне заседания министерского комитета министр энергетики России Александр Новак, ранее всегда отказывавшийся комментировать сроки, заявил, что сделку ОПЕК+ необходимо продлевать на девять месяцев для более оптимального прохождения зимнего периода падения спроса.