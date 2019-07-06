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Зеленский посчитал Трампа способным разобраться с "Северным потоком 2" в пользу Украины

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Единственным человеком, способным решить проблему "Северного потока 2" в интересах Украины, является президент США Дональд Трамп, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В субботу во время представления главы Львовской областной администрации Маркияна Мальского он сообщил, что у него по этому вопросу состоится встреча с Трампом.

"Ни Меркель, ни Макрон не будут влиять на продолжение "Северного потока", потому что на них очень сильно влияет их локальный бизнес. Они с этим ничего поделать не могут", - сказал Зеленский.

"Мы уже понимаем, что, кроме Дании, вся Европа будет поддерживать строительство "Северного потока", нет смысла скрывать, - заявил он. - Это как возвращение России в ПАСЕ - вопрос решен уже давно. Политики спекулируют на этой теме так же, как и на возвращении РФ в ПАСЕ, мол, это случилось при нас. Нас никто не спрашивает".

"Северный поток 2"

Газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд кубометров газа в год будет поставлять российский газ в Европу. Трубу тянут от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

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Оператором проекта стала "дочка" Газпрома Nord Stream AG. Также в строительстве газопровода участвуют французская компания Engie, германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell.

Власти Германии поддерживают этот проект. Против него выступают США и некоторые страны Центральной и Восточной Европы, которые опасаются, что ввод "Северного потока 2" увеличит зависимость Западной Европы от российского газа.

Украина Россия Северный поток 2 Владимир Зеленский США Дональд Трамп

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