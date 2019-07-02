Рубль вечером во вторник умеренно снизился к доллару и евро

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже во вторник вечером, рубль лишь умеренно дешевеет к бивалютной корзине вслед за валютами emerging markets, несмотря на сильное падение цен на нефть.

Курс доллара США составил 63,27 руб. в 19:00, что на 31 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,5 руб., подорожав на 44 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 36,85 копейки - до 66,97 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах следом за большинством валют emerging markets. Участники торгов фиксируют прибыль на фоне снижения цен на нефть и в ожидании новых сигналов с мировых площадок, способных придать импульс движению нацвалюты после роста на сообщении о торговом перемирии между США и Китаем, о котором руководители двух стран договорились в ходе саммита G20 в Японии. При этом ранее в ходе торгов индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, в очередной раз обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2800 пунктов.

Американо-китайские торговые переговоры уже начались, сообщил президент США Дональд Трамп. "Они уже начались. Они (переговорщики - ИФ) много общаются по телефонам, но и встречаются тоже. По сути, они начались", - сказал президент журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

Кроме того, в центре внимания трейдеров оказалось возобновление торгового спора США и Евросоюза. Офис торгового представителя США опубликовал для общественного обсуждения дополнительный список товаров ЕС, на которые могут быть наложены пошлины в ответ на субсидирование ЕС авиастроительного концерна Airbus. Отмечается, что список расширяется в ответ на "публичные заявления и по итогам дополнительного анализа". Пошлины будут вводиться на товары Франции, Испании, Великобритании и Германии. Под них подпадают крупные воздушные суда и комплектующие к ним, целый ряд продуктов питания, вино.

В свою очередь, Европейский союз подготовил перечень товаров из США, на которые он может ввести импортные пошлины в ответ на аналогичные меры Вашингтона.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 июля на 17,24 копейки, до 63,2265 руб., и увеличил курс евро на 1,18 копейки, до 71,408 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи увеличился во вторник на 20,71 копейки по отношению к понедельнику и составил 63,2442 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 25,28 копейки и составил 63,265 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 40,832 млн, из которых $771,849 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 268,983 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 2,65 копейки по отношению к понедельнику, до 71,4336 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 3,3 копейки и составил 71,4673 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR755,704 млн, из которых EUR229,778 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR525,926 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 2 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 77,4 млрд рублей (при лимите 1 трлн 180 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 77,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,47% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 25 июня, банки разместили в ЦБ РФ 704,4 млрд рублей (при лимите 850 млрд рублей и общем спросе 704,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу немного снизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая осталась на прежнем уровне - 7,83% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,64% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 б.п. - до 7,73% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 1 б.п. - до 7,99% и 8,06% годовых.