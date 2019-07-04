Украина приготовилась к остановке транзита российского газа по окончании года

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Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - "Нафтогаз Украины" ожидает прекращения транзита российского газа не только в первом квартале 2020 года, но и в целом по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

Он констатировал, что подготовка к полному прекращению транзита оказалась под угрозой из-за ошеломляющего падения собственной добычи газа.

"Если сравнить среднесуточную добычу, которая была достигнута в декабре 2018 года, с данными за июнь 2019 года, то падение суточной добычи газа в "Укргазвыдобуванни" уже составляет 9,2%. Первые дни июля показывают еще более угрожающие тенденции", - написал он в фейсбуке.

Витренко напомнил, что позиция "Нафтогаза" остается прежней: компания продолжает бороться за сохранение транзита российского газа после 2019 года, для этого ей понадобится помощь международных партнеров, в частности, привлечение Европейской комиссии к переговорам по транзиту с "Газпромом".

"Мы приветствовали и продолжаем приветствовать участие Европейской комиссии и украинского правительства в этих переговорах. Не считаем, что эта проблема может быть решена исключительно на уровне отношений между "Газпромом" и "Нафтогазом", поскольку давно стало очевидным, что позиция "Газпрома" о прекращении транзита через Украину обусловлена именно политическими факторами, а не экономическими", - подчеркнул исполнительный директор НАК.

Витренко считает, что "Нафтогаз" должен сохранить право на справедливую компенсацию за потерю транзита через Стокгольмский арбитраж, над чем сейчас работает.

В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин комментировал истечение транзитного договора "Газпрома" с "Нафтогазом" в 2019 году. Российский лидер напомнил, что при отсутствии транзита не будет реверса. А это поставит под угрозу газоснабжение всей Украины.