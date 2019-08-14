Суд Люксембурга постановил исполнить решение о взыскании $2,6 млрд с "Газпрома"

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Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Суд Люксембурга постановил привести в исполнение решение арбитража о взыскании $2,6 млрд с "Газпрома", сообщается в квартальном отчете компании.

Люксембургские отделения крупных мировых банков являются непосредственными кредиторами "Газпрома" по ряду кредитов. Кроме того, в княжестве зарегистрирована компания-эмитент его еврооблигаций Gaz Capital SA.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" в феврале направила в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и Gaz Capital уведомление об аресте любой задолженности и активов "Газпрома" в Люксембурге. 15 апреля "Газпром" обратился в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс.

"Слушания по делу состоялись в июне 2019 года. 8 июля 2019 года люксембургский суд отклонил ходатайство ПАО "Газпром". ПАО "Газпром" прорабатывает дальнейшие шаги по защите своих интересов", - пишет российская компания.

"В мае 2019 года ПАО "Газпром" стало известно о вынесении судом Люксембурга решения о признании и приведении в исполнение арбитражного решения по делу о транзите. 24 мая 2019 года ПАО "Газпром" подало ходатайство об отмене этого решения. Дата слушаний на дату окончания отчетного квартала не определена", - также отмечается в отчете.

Ранее сообщалось, что "Газпром" ведет работу над новой программой еврооблигаций с SPV в Великобритании. Высокий суд Англии и Уэльса в марте приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции.

Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа на $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров на поставку и транзит "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжалует, но украинская сторона не хочет дожидаться рассмотрения апелляции и развернула охоту на активы "Газпрома" в зарубежных юрисдикциях.

В отчете также сообщается, что аналогичные действия предпринимаются НАК "Нафтогаз Украины" на территории Нидерландов. В частности, 30 мая 2018 года Окружным судом Амстердама был наложен арест на принадлежащие "Газпрому" акции BSPC, являющейся оператором газопровода "Голубой поток", а также на погашение задолженности нидерландских компаний группы перед ПАО "Газпром" (средства остаются в распоряжении этих компаний). В Нидерландах НАК "Нафтогаз Украины" 17 сентября 2018 года подала ходатайство о признании и приведении в исполнение арбитражного решения по делу о транзите. Слушания по этому делу запланированы на декабрь 2019 года, сообщил "Газпром" в новом отчете.

В голландской юрисдикции зарегистрирован Gazprom Holding Cooperatie с активами на 1 млрд рублей. "Газпром" уже начал спасение активов голландской группы, продав через "Мосбиржу" 2,93% своих акций некоему неназванному покупателю, также в российскую юрисдикцию переводятся принадлежащие голландским и кипрским компаниям группы акции "Россетей" и ФСК.