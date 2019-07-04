КС потребовал привлекать государство к выплатам компенсаций за снос домов у газопроводов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Если человек в советское время получил участок и построил там дом, а потом постройки пришлось снести, так как они оказались в охранной зоне газопровода, ответственность за это должны нести не только муниципалитеты, но государственные органы. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда.

По мнению КС, ответственность за предоставление земли и контроль в этой сфере нельзя считать вопросом только местного значения ни в современном законодательстве, ни в советском.

Госдуме суд предписал распределить законодательно между местными и государственными органами обязанности по сносу домов, которые построили в охранных зонах газопроводов из-за ошибок чиновников, и по выплате за них компенсаций.

До принятия таких поправок судам придется определять баланс ответственности между разными органами власти самостоятельно.

Это решение КС принял по жалобе чиновников администрации Верхней Пышмы. Ранее Кировский суд Екатеринбурга взыскал с них 3,8 млн рублей компенсации Сергею Рязанову за снос дачи, которая была построена в 1978 году в охранной зоне газопровода, проложенного шестью годами ранее.

Районный суд счел администрацию Верхней Пышмы правопреемником Верхнепышминского городского Совета народных депутатов (в соответствии с советским законодательством относился к органам государственной власти - ИФ). Чиновники усмотрели в этом решении нарушение принципе самостоятельности местного самоуправления.