"Татнефть" купит у финской Neste весь топливно-розничный бизнес в РФ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Финская корпорация Neste продает "Татнефти" свой топливно-розничный бизнес в России, состоящий из 75 АЗС и терминала в Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".

Соответствующее соглашение между компаниями было подписано в пятницу. Стороны рассчитывают закрыть сделку до конца 2019 года.

"Приобретение розничного бизнеса Neste на Северо-Западе России, который является одним из наиболее приоритетных регионов для ПАО "Татнефть", является значительным вкладом в достижение наших стратегических целей, включая реализацию примерно 50% производимого нами топлива на внутреннем рынке", - приводятся в сообщении слова главы "Татнефти" Наиля Маганова.

В соответствии с отдельным соглашением между "Татнефтью" и Neste после купли-продажи рознично-сбытовая сеть еще до пяти лет продолжит работать под брендом Neste.