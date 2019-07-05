В Intel спрогнозировали дальнейший рост потребности в анализе big data

Сейчас анализируется только 2% сгенерированных данных, но генерация новых данных будет расти на 25% ежегодно

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Рынку "больших данных" (big data) в первую очередь не хватает осознания, насколько важно анализировать данные, заявила"Интерфаксу" вице-президент, генеральный директор по глобальным продажам продукции для центров обработки данных бизнес-группы "Продажи и маркетинг" Intel Роуз Скулер.

По оценке Intel, сейчас анализируется только 2% сгенерированных данных. При этом каждый житель Земли уже к 2020 году будет генерировать 1,7 Мб данных в секунду благодаря растущему потреблению цифровых услуг, а также работе примерно 200 млрд цифровых устройств в быту и различных индустриях, прогнозирует компания.

Эти данные можно использовать для всего - для регуляции потребления электроэнергии, разгрузки городского трафика, эффективной оптимизации системы здравоохранения, построения графика работы предприятий. Анализ информации может отвечать на тысячи вопросов, которыми задается как общество, так и бизнес, рассказала Скулер. Также их анализ может помочь сэкономить деньги налогоплательщиков и увеличить прибыль компаниям любого масштаба, добавила она.

По словам вице-президента Intel, потребность в анализе данных будет только расти. Ожидается, что генерация новых данных будет увеличиваться на 25% ежегодно. Это ведет к повышению потребительских запросов в сетях, вычислительных мощностях и ресурсах для хранения информации. Есть и другая тенденция - перенос вычислений из центра на периферию, то есть большее распространение умных устройств.

"Сегодня мы видим, как квантовые вычисления из объекта теоретических исследований становятся реальностью. Intel Labs в Орегоне работает над созданием инженерных систем, что в перспективе десятка лет приведет к созданию функционирующего квантового компьютера. Такие системы сулят беспрецедентные возможности для симуляции и анализа явлений живой природы. Мы сможем получить ответы на фундаментальные вопросы, которые при существующих методах вычислений требуют слишком больших временных затрат", - сообщила Скулер.

По ее словам, можно ждать новых прорывов в таких областях, как персонализированная генетическая медицина, астрофизика и защита окружающей среды.

Другая технология, которая необычайно важна в эпоху огромного количества данных, - это искусственный интеллект (ИИ). Он вышел за пределы элитарной области научного знания, и сегодня эти технологии находят свое применение в бизнесе по всему миру, отметила вице-президент Intel.

"По нашим оценкам, объем полупроводникового рынка для ИИ в ближайшие годы составит порядка $10 млрд, и чтобы быть успешными на этом рынке, мы активно инвестируем в портфолио соответствующих решений. Также мы разрабатываем решение для различных задач ИИ для глубокого обучения и вычислений", - сказала она.

"Важнейшим приоритетом для нас остается защищенность наших клиентов и их данных. Мы ценим вклад пользовательского и профессионального сообщества, которые непрерывно изучают ситуацию с безопасностью в отрасли", - отметила также Скулер.

В прошлом году в Национальный институт стандартов и технологий (NIST) поступило на 13% больше сообщений об уязвимостях, чем в 2017 году.

"Мы активно работаем над тем, чтобы связать углубленные исследования в области безопасности с фундаментальным пониманием продуктов, что поможет на регулярной основе находить и устранять потенциальные уязвимости. Наши исследователи и инженеры в области безопасности также делятся своими знаниями с сообществом. В свою очередь мы получаем информацию о новых уязвимостях благодаря программе вознаграждения за их обнаружение, а также за счет привлечения к работе ученых через спонсорство исследований и приглашение к участию в резидентской исследовательской программе", - рассказала Скулер.

"Мы исходим из того, что должны предложить своим клиентам в России или где-либо еще лучшие решения", - добавила представитель Intel.